Baci Perugina con Stash e Littizzetto ma spopola il cartiglio di Bugo e Morgan

La lite virale tra Morgan e Bugo diventa una frase da Baci Perugina. A ridosso di San Valentino, quando ormai il Festival di Sanremo si è concluso, impazza sui social il biglietto perfetto per i Baci Perugina, quello che ognuno di noi vorrebbe trovare scartando il cioccolatino.

I versi non sono quelli della più romantica delle canzoni d’amore, non sono quelli di Stash Fiordipino né di Luciana Littizzetto che quest’anno si sono realmente occupati di elaborare le frasi per i bigliettini dei Baci Perugina.

Stiamo parlando dei versi che Morgan ha cantato a Bugo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 70, quegli stessi versi che hanno portato la coppia direttamente all’esclusione per defezione.

Perugina chiama Stash dei The Kolors e Luciana Littizzetto per i celebri cartigli inseriti all’interno dei Baci Perugina a ridosso della festa degli innamorati; la nuova campagna coinvolge l’attrice comica e il cantante dei The Kolors ma è un’altra la coppia che il web vorrebbe protagonista delle frasi dei cartigli: Bugo e Morgan.

Sui social spopola la dedica, per niente romantica e affettuosa, cantata da Morgan sul palco dell’Ariston e dedicata a Bugo. Meme e clip video si sprecano ormai da giorni, da quando Morgan cambiato l’inizio della canzone Sincero, che i due presentavano al Festival in gara nella categoria dei Campioni, in un modo poco simpatico che per niente è piaciuto a Bugo.

Morgan ha cantato:

“Le brutte intenzione e la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sra. La tua ingratitudine, la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro”.

L’ironia del web e dei social network continua. A una settimana di distanza, spopolano i cartigli (fake) dei Baci Perugina che occupa stabilmente le tendenze solo ed esclusivamente grazie all’estro geniale di qualche utente.