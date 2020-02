Azione à gogo in Gangs of London su Sky Atlantic, nel trailer l’inconfondibile marchio di Gareth Evans

In un crescendo di annunci, Sky Studios alza il velo sul suo nuovo crime drama. Dopo aver offerto i primi dettagli su The Third Day e altri nuovi pilot commissionati, Sky presenta il primo trailer di Gangs of London, i cui dieci episodi sono attesi su Sky Atlantic nel corso del 2020.

La serie porta su di sé il marchio di Gareth Evans, già regista di The Raid, successo cinematografico del 2011 dominato dalle adrenaliniche arti marziali indonesiane. Gli appassionati possono ritrovare il suo stile nel trailer di Gangs of London, in cui una Londra contemporanea ma fittizia è sconvolta dai violenti scontri fra gruppi criminali rivali.

La trama prende le mosse dalla morte del patriarca di una gang cittadina, interpretato da Colm Meaney. Il figlio, Sean Wallace, è deciso a prenderne il posto. Per farlo è costretto a penetrare le fortezze criminali più oscure e profonde di Londra.

Il suo obiettivo è superare le divisioni dello scenario criminale attuale e placare gli istinti di chi vorrebbe approfittare della momentanea vulnerabilità della sua famiglia.

La morte del padre, infatti, crea un vuoto di potere che minaccia la fragile pace fra le gang in circolazione per le strade di londra. Il volubile e impulsivo Sean deve dunque fare i conti con il proprio dolore e cercare di riprendere in mano il controllo, scovando allo stesso tempo i responsabili della morte del padre.

Nella serie, cocreata da Gareth Evans e Matt Flannery, figura un cast composto da Colm Meaney (Finn Wallace), Joe Cole (Sean), Asif Raza Mir, Sope Dirisu (Elliot Finch), Lucian Msamati (Ed Dumani), Michelle Fairley, Mark Lewis Jones (Kinney), Valene Kane (Jaqueline Robinson), Narges Rashidi, Jing Lusi, Pippa Bennett-Warner, Brian Vernel, Orli Shuka, Richard Harrington, Jude Akuwudike, Emmett J. Scanlan, David Bradley, Paapa Essiedu, Adrian Bower, Ray Panthaki, Constantine Gregory, Garry Cooper.

Il primo trailer di Gangs of London, ancora alla ricerca di un distributore negli Stati Uniti, dà un gustoso assaggio dei toni della serie. Ne suggerisce la crudezza e le potenziali scene di violenza, e lascia intendere come azione e adrenalina ne siano gli ingredienti principali, in pieno stile Gareth Evans.