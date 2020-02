After Life 2 su Netflix in primavera, Ricky Gervais prospetta un barlume d’ottimismo

La sua comicità, a tratti brutale, polarizza spesso l’opinione del pubblico, ma con la sua ultima creatura televisiva è riuscito a convincere ben oltre le attese. Ricky Gervais si appresta così a presentare After Life 2, su Netflix dal 24 aprile con sei nuovi episodi.

La prima stagione, arrivata l’8 marzo 2019 e capace di conquistare subito una solida base di fan, ha seguito le vicende di Tony, giornalista in una redazione locale, rimasto vedovo dopo la morte della moglie per un cancro.

Vissuto come una tragedia, l’evento lo avvolge in una sofferenza annichilente e senza rimedio, tanto da eliminare qualsiasi suo filtro sociale e far emergere in lui il desiderio di dire qualsiasi cosa gli passi per la testa.

Alla morte della moglie, infatti, la vita non ha più senso e l’unico freno al desiderio di farla finita arriva dagli occhi del suo fedele cane affamato. Misoginia e cinismo prendono il sopravvento dentro di lui, e distruggono le convenzioni sociali secondo cui educazione e decoro debbano regolare i rapporti interpersonali.

Pur non libera da critiche, After Life esemplifica chiaramente la personalità poliedrica di Ricky Gervais e del suo antieroe, intrappolato in un cortocircuito di elaborazione del lutto.

Come abbiamo osservato nella nostra recensione, il suo Tony affronta il tema della depressione non affidandosi del tutto a comodi espedienti lacrimevoli, ma tracciando la figura di un antieroe. Un antieroe che crede di aver trovato la panacea del suo dolore, ma che invece si ritrova a fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni.

After Life 2 tornerà dunque nella cittadina immaginaria di Tambury per continuare a seguire i tentativi di Tony di rimettere insieme i cocci della propria vita distrutta.

In particolare, il protagonista proverà a essere una persona migliore per i suoi amici, ciascuno alle prese con i propri problemi, nonché con la minaccia della chiusura del giornale. Nonostante tutto Tony scoprirà che alcune cose rendono la vita degna di essere vissuta.

Il barlume di ottimismo che pervaderà i nuovi episodi pare frutto della forte ondata di emotività suscitata dalla prima stagione. In più occasioni Ricky Gervais ha commentato di essersi sentito molto colpito dalle reazioni del pubblico, e in particolare di chi, fermandolo per strada, lo ringraziava per aver dato voce al dolore della perdita vissuto da ognuno.

Fra gli interpreti di ritorno in After Life 2 su Netflix figurano Penelope Wilton, David Bradley, Ashley Jensen, Tom Basden e Kerry Godliman.

L’articolo sarà aggiornato in caso vengano comunicati ulteriori dettagli ufficiali.