ZeroZeroZero al via il 14 febbraio su Sky Atlantic: tutto quello che c’è da sapere sulla serie firmata da Stefano Sollima

Gomorra 5 ancora in alto mare? Non c’è problema, dal 14 febbraio sarà ZeroZeroZero ad affollare le nostre menti e i nostri pensieri. Sono ormai passati due anni dall’annuncio che il libro di Roberto Saviano sarebbe diventato una serie tv e finalmente il debutto si avvicina a grandi passi.

Il nostro San Valentino sarà incentrato sulla visione dei primi due episodi di ZeroZeroZero che hanno già debuttato nei mesi scorsi a Venezia con la presentazione ufficiale di Roberto Saviano e di quello che ormai è diventato il suo “braccio” ovvero Stefano Sollima, proprio il papà di Gomorra ha firmato questo piccolo gioiellino destinato a tenerci incollati allo schermo portandoci a spasso tra Usa, Messico, Africa e Italia e, in particolare, Calabria. Sono questi i tre Continenti che faranno da sfondo ad una storia che in molti conoscono molto bene e che a volte fingono che non esista, come lo stesso Saviano ha sottolineato nelle sue note.

Ecco il promo della nuova serie:

La serie creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz, e prodotta da Cattleya, andrà in onda dal su Sky Atlantic e NowTv portando sullo schermo una sfida produttiva che “si pensava non sarebbe riuscita” e che punta a smascherare l’inganno dell’economia globale e come il traffico di cocaina incida nella nostra vita di tutti i giorni. Anche questa volta è un libro di Saviano, ZeroZeroZero, a diventare punto di partenza per una crime story che seguirà il traffico della cocaina raccontando la storia di tutti coloro che finiranno per essere travolti da questo suo percorso.

A partire dalla Calabria della ‘ndrangheta fino a New Orleans e al Messico, sullo schermo vedremo chi compra cocaina, chi la vende e chi fa da intermediario con un solo perno, la famiglia americana, i Lynwood di New Orleans, che si presenteranno al pubblico con la loro vita normale fatta di lussi ed eccessi raccontando come la droga si nasconda anche dietro l’economia legale. La ricca famiglia vive in cima alla catena alimentare grazie ad un solo carico annuale di cocaina e sarà questo che seguiremo negli episodi che compongono questa prima, e forse non unica, stagione della serie.

ZeroZeroZero sarà l’erede di Gomorra? Siamo sicuri di no perché la storia così come gli intrecci tra i protagonisti sono ben diversi dalla serie giunta ormai alla sua quinta stagione, ma i fan che amano il genere potranno benissimo godere di questo piccolo “antipasto” in attesa di ritrovare Salvatore Esposito sul set.