Tutte le modalità di rimborso voli Air Italy: tratte ancora garantite fino al 25 febbraio

C’è un modo per ottenere il rimborso dei voli Air Italiy? Purtroppo nella giornata di ieri 11 febbraio è stata deliberata la liquidazione la compagnia aerea che di fatto cessa la sua attività in via definitiva. La ricaduta sull’occupazione di migliaia di dipendenti diretti o indotti è notevole ma allo stesso tempo sui clienti che dovevano usufruire ancora dei servizi della società per specifici viaggi.

Chi da oggi e fino al prossimo 25 febbraio dovrà volare con Air Italy non dovrà affatto temere di restare a terra. Chiunque ha prenotato voli in partenza o in arrivo entro la specifica data di fine mese avrà il servizio garantito da vettori sostitutivi ma negli stesi orari e giorni già previsti in precedenza.

Oltre al rimborso dei voli Air Italy, chiunque abbia dei dubbi proprio sui voli prenotati fino a questo momento ha a disposizione dei conttati dedicati per ottenere tutte le informazioni del caso. Dal nostro paese bisognerà contattare il recapito 892928, dall’estero il +39078952682, dagli Usa: +1 866 3876359 e infine dal Canada il +1 800 7461888.

Attualmente sul sito Air Italy non è più possibile acquistare nuovi biglietti. Al momento appare una comunicazione con le informazioni relative agli ultimi voli previsti e pure alle modalità di richiesta di rimborso, secondo le istruzioni già fornite (in italiano e in inglese). A seguito dell’assemblea degli azionisti della compagnia aerea (composta da Alisarda e Qatar Airways attraverso AQA Holding S.p.A.) che proprio ieri 11 febbraio ha deliberato per la liquidazione, il risultato finale non poteva che essere quello del blocco dei voli e naturalmente pure l’erogazione dei rimborsi per chiunque ne farà richiesta attraverso i canali già specificati. Se per i viaggiatori i disagi potrebbero anche essere importanti, l’aspetto più grave della vicenda riguarda i 1100 addetti della compagnia per i quali ora il futuro è tutt’altro che roseo. Per loro, saranno cruciali le prossime decisioni della dirigenza della compagnia.