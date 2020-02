The Letter for the King su Netflix dal 20 marzo con la promessa di una nuova epopea fantasy (teaser trailer)

Dopo l’ottima accoglienza riservata a The Witcher, l’arrivo di The Letter for the King su Netflix segna un nuovo tentativo di fare del fantasy una chiave per il successo.

La serie è un adattamento dell’omonimo romanzo per ragazzi di Tonke Dragt – Lettera al Re in italiano – e segue le avventure del giovane Tiuri, protagonista inconsapevole di una missione rischiosa ed esaltante la notte prima di essere ordinato cavaliere del re.

Il suo compito, semplice solo in apparenza, è quello di consegnare al re una lettera segreta. Nel tragitto, però, Tiuri si ritrova al centro di una grande profezia su un eroe nascente in grado di sconfiggere lo spietato principe che minaccia di far sprofondare il mondo nell’oscurità.

Nel suo epico viaggio Tiuri deve inoltre combattere diverse fazioni in lotta e scoprire cosa significhi essere un vero cavaliere, nonché un vero leader, per poter sperare di ripristinare la pace nei tre regni.

Il primo teaser di The Letter for the King, su Netflix dal 20 marzo, solleva numerosi interrogativi senza darvi risposta, ma alimenta le speranze nella forza di spirito del giovane protagonista.

La serie è la prima a essere adattata da un romanzo olandese, successo editoriale pubblicato per la prima volta nel 1962 e pubblicato in 25 lingue per un totale di oltre un milione di copie vendute.

Amir Wilson interpreta Tiuri, il giovane che, per far fronte a una richiesta di aiuto, si ritrova coinvolto in una missione pericolosa in cui è a rischio la sua stessa vita.

Ruby Serkis è Lavinia, carismatica e determinata, avventurosa e progressista compagna di avventure di Tiuri.

Nathanael Saleh veste i panni di Piak, un giovane indomito ed emotivo, incapace di accettare che il fratello maggiore intraprenda un’avventura entusiasmante senza di lui.

Al loro fianco Thaddea Grahan (Iona), Islam Bouakkaz (Arman), Jack Barton (Foldo), Jonah Lees (Jussipo), Yorick van Wageningen (re Favian), Gijs Blom (principe Viridian) e Jakob Oftebro (principe ereditario Iridian).

Ecco il primo teaser trailer di The Letter for the King, su Netflix dal 20 marzo: