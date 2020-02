The Flash 6 in balia di strane visioni e del ritorno di Amunet Black nell’episodio di San Valentino

Chi meglio di Iris e Barry potevano affrontare un episodio di San Valentino in The Flash 6 dopo tutto quello che è successo? La prima parte della stagione è ormai un lontano ricordo e tra pause e stop, questa seconda parta stenta a decollare e lo ha dimostrato anche qualche ora fa quando è andato in scena un episodio riempitivo di cui, forse, non sentiremo la mancanza la prossima settimana. San Valentino è arrivato e Iris ha pensato bene di preparare la colazione al marito che, come tradizione vuole, è già pronto a rimanere digiuno.

ATTENZIONE SPOILER!

A quanto pare tutti si sbagliavano visto che Iris non solo è diventata forte e combattiva ma adesso sa anche cucinare e questo sorprende, almeno fino ad un certo punto. Il bello deve ancora venire e questo episodio di San Valentino non sarà come tutti si aspettano. The Flash 6 ci regala una nuova Iris che ci tiene a precisare di come tutto sia cambiato in queste settimane perché ha lottato tanto per emanciparsi e prepararsi ad una vita senza Barry.

Questo l’ha resa diversa? In un primo momento pensavamo proprio di sì ma poi tutto è cambiato. Iris e Barry escono fuori a cena per San Valentino fino a quando non si ritrovano davanti ad Amunet Black pronta a rubare qualcosa proprio ai proprietari del ristorante. Se Barry interverrà lei rivelerà la sua vera identità. Questo ferma The Flash ma non Iris che inizia ad anticipare la loro rivale e, addirittura, decide di mostrarsi sua complice contro Goldface per rovinare il suo piano dall’interno.

Alla fine Iris riesce nel suo intento mentre Barry le fa da seconda e si lamenta con Jo per quello che sta succedendo nella loro coppia, ma cosa nasconde davvero sua moglie? La rivelazione arriva solo sul finire dell’episodio quando la donna si specchia e scopriamo che la vera Iris è rimasta intrappolata proprio dove l’avevamo lasciato nella premiére della seconda parte di The Flash 6.

Come se non bastasse, nel finale, Nash Wells vede brevemente un Harrison Wells con gli occhiali nella folla di Jitters e questo non fa altro che complicare le cose. Cosa sta succedendo? Dal suo volto sembra che Nash sappia qualcosa di più su questa visione ma lo scopriremo solo nel prossimo episodio il numero 12 di questa stagione.