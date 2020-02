Sophie Turner incinta, primo figlio in arrivo per Sansa Stark de Il Trono di Spade

Sophie Turner incinta, l’attrice de Il Trono di Spade e il marito Joe Jonas aspettano il primo figlio! La notizia sarebbe stata divulgata da JustJared nelle ultime ore. A quanto pare, la star 23enne aveva lasciato trapelare già qualcosa nei giorni scorsi, lasciando qualche indizio sui social.

Una fonte ha svelato al noto website americano: “La coppia sta mantenendo le cose molto tranquille, ma gli amici e le famiglie sono molto eccitati per loro.” Un’altra fonte ha aggiunto: “Sophie sta scegliendo gli abiti da indossare dentro e fuori dal carpet così da adattarsi ai cambiamenti del suo corpo.”

Sophie Turner e Joe Jonas si sono sposati a maggio del 2019 in una cerimonia molto intima a Las Vegas; il mese successivo hanno deciso di ufficializzare la loro unione con una celebrazione sfarzosa in Francia. Le ultime foto della star risalgono all’inizio del mese, in cui la si vede indossare un enorme cappotto mentre si trovava per le strade di Londra in compagnia del marito, frontman dei Jonas Brothers.

“Ero completamente preparata ad essere single per il resto della mia vita”, dichiarò la Turner a Rolling Stone lo scorso anno, parlando del suo incontro con Joe. “Quando trovi la persona giusta, lo sai e basta. Mi sento molto più matura rispetto alla mia età. Sento di aver vissuto abbastanza. Ho conosciuto dei ragazzi per saperlo – ma anche delle ragazze. Non sento di avere 22 anni. Me ne sento 27 o 28.”

Sophie ne aveva parlato anche con Glamour: “La mia felicità ora è stare con la persona di cui mi sono innamorata, che mi ama più di se stesso, e che vuole che io trovi la mia felicità. Questo probabilmente è stata la cosa mi ha spinto a cercare me stessa in altre cose al di là della recitazione.”

Per la coppia sono stati dei mesi molto impegnativi. La Turner è reduce dall’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, che ha riscontrato pareri contrastanti da parte di pubblico e critica. Successivamente ha riprese il ruolo di Jean Grey in X-Men: Dark Phoenix. Nel frattempo, Joe si è riunito con i suoi fratelli per riportare i Jonas Brothers in auge e registrare un nuovo album in studio, che verrà lanciato il prossimo anno.

Insomma Sansa Stark ha fatto molta strada da quando era solo una ragazzina timida a Grande Inverno. Le nostre congratulazioni a Joe Jonas e Sophie Turner, che espanderanno la loro famiglia nel 2020!