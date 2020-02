Mika al Teatro Antico di Taormina: prezzi dei biglietti in prevendita

Dopo il concerto all’Arena di Verona, Mika annuncia anche uno spettacolo al Teatro Antico di Taormina.

Il nuovo spettacolo dal vivo fa parte della tournée dell’artista nel nostro Paese che toccherà in totale 14 regioni se consideriamo anche i 12 concerti nei palasport e le ultime tappe appena annunciate. I 12 concerti portano Mika ad ottenere un importante primato: è il primo artista internazionale ad esibirsi in Italia con un tour così lungo.

Il 10 agosto, Mika si esibirà in concerto all’Arena di Verona ma la cornice dell’anfiteatro non sarà l’unica magia che accompagnerà Mika alla scoperta delle bellezze italiane. In estate, infatti, l’artista si esibirà anche al Teatro Antico di Taormina. La data è quella del 4 agosto 2020.

La prevendita dei biglietti per il nuovo concerto di Mika è già stata avviata attraverso il circuito TicketOne, online, via call center e nei punti vendita abituali.

Prima dei due concerti di agosto, Mika è atteso ad Umbria Jazz. Sarà a Perugia il 15 luglio, in concerto all’Arena Santa Giuliana di Piazza Partigiani. Anche i biglietti per il live di Mika ad Umbria Jazz sono già disponibili per l’acquisto su TicketOne.

A ridosso della chiusura del tour nei palasport, Mika è stato ospite del Festival di Sanremo. Non è stata la prima volta per lui sul palco dell’Ariston. Nel 2007 aveva presentato dal vivo il singolo Grace Kelly e poi, nel 2017, aveva presentato il suo show in onda su Rai2, Stasera CasaMika.

Un medley e un omaggio quest’anno per Mika a Sanremo. Invitato dal direttore artistico, Amadeus, Mika si è esibito in un omaggio a Fabrizio De Andrè sulle note di Amore Che Vieni, Amore Che Vai. Ha poi eseguito Dear Jealousy, dall’ultimo disco My Name Is Michael Holbrook. Infine ha regalato al pubblico di Rai1 Happy Ending.

I prezzi per Mika al Teatro Antico di Taormina

Poltronissima Platea Intero

€ 115,00

Poltronissima Tribunetta Centrale Intero

€ 115,00

Poltrona Tribunetta Laterale Intero

€ 95,00

Cavea Numerata Intero

€ 70,00

Cavea Non Numerata Intero

€ 50,00