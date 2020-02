Lucifer 3 sul 20 tra il ritorno di Charlotte e un regalo per Chloe, anticipazioni 12 febbraio

Torna l’appuntamento con Lucifer 3 sul 20, il canale del digitale terrestre che propone un nuovo doppio episodio della serie tv. Stasera, mercoledì 12 febbraio, assisteremo al ritorno di Charlotte Richards, personaggio introdotto nella scorsa stagione che sembrava aver concluso la sua storia.

Al contrario, l’avvocato torna in carne ed ossa, affermando di avere dei vuoti di memoria su cosa le sia accaduto nei mesi scorsi. Tuttavia, Lucifer è sorpreso nell’apprendere che Charlotte ricorda perfettamente di essere stata in un luogo molto simile all’Inferno. Per i più romantici, invece, l’episodio successivo è dedicato a Lucifer e Chloe. Il compleanno della detective si avvicina, e il diavolo parte in missione a Las Vegas, lasciandola di nuovo sola. Riuscirà a farsi perdonare? Ecco le anticipazioni.

Si parte con l’episodio 3×05 dal titolo Bentornata Charlotte Richards, di cui vi riportiamo la sinossi, seguita dal promo in lingua originale:

Quando il dipendente di un’azienda produttrice di pudding viene trovato morto, le indagini di Lucifer e Chloe li portano contro un volto inaspettato – l’avvocato difensore Charlotte Richards. Tutti sono presi alla sprovvista quando la rivedono al distretto. Mentre cerca di capire il motivo del suo ritorno, Lucifer fa una scoperta scioccante che lo aiuta a risolvere il caso.

La serata si conclude con l’episodio 3×06 intitolato A Vegas con un’ansiosa.

Quando Lucifer scopre che la sua ex finta moglie, Candy (guest star Lindsay Gort), è scomparsa, si reca a Las Vegas insieme a Ella per cercarla. Insieme, i due collaborano per trovarla, ma nel corso delle indagini, vengono svelati degli interessanti segreti che potrebbero compromettere tutto. Nel frattempo, Chloe è infastidita perché Lucifer l’ha lasciata nel giorno del suo compleanno, così Linda cerca di tirarla su di morale.

Ecco anche il promo dell’episodio:

Lucifer 3 sul 20 torna anche mercoledì 19 febbraio con due nuovi episodi. Nel primo, l’episodio 3×07 intitolato In via confidenziale, un reporter è in cerca di vendetta dopo aver scoperto che Lucifer è andato a letto con la moglie da cui si è separato. Tuttavia, quando si scopre che la donna in questione è Linda, le cose si complicano. La sicurezza e la reputazione di Lucifer sono messe a repentaglio, specialmente quando riaffiora un serial killer dal passato. A seguire, l’episodio 3×08 dal titolo Chloe contro Lucifer. Quando un omicida è legato a un’app di appuntamenti per celebrità, Lucifer e Chloe si domandano cosa conoscono del mondo dei social media al fine di risolvere il caso. Nel frattempo, Ella tenta di evitare Charlotte, mentre Amenadiel aiuta Linda a guarire dalla morte del suo ex marito.

Nel cast di Lucifer, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer; Lauren German interpreta Chloe; DB Woodside è Amenadiel; Lesley-Ann Brandt nei panni di Maze; Kevin Alejandro come Dan, Scarlett Estevez come Trixie , Rachael Harris come Linda Martin, Tricia Helfer come Charlotte, Aimee Garcia come Ella e Tom Welling come Marcus Pierce

L’appuntamento con Lucifer 3 sul 20 è a partire dalle 21:10.