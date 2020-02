Il trailer di Altered Carbon 2 anticipa ancora più azione e pericoli per Takeshi Kovacs

A una settimana di distanza dal primo teaser arriva oggi il trailer di Altered Carbon 2, disponibile su Netflix dal 27 febbraio. Ispirata al romanzo distopico Bay City di Richard K. Morgan e adattata per la tv da Laeta Kalogridis, la serie è ambientata nel 2384 e prende le mosse dallo sviluppo di una tecnologia capace di traslare la coscienza umana in corpi nuovi.

Il trailer di Altered Carbon 2 mantiene lo sguardo sul nuovo Takeshi Kovacs, interpretato da Anthony Mackie e svelato nel teaser come sostituto di Joel Kinnaman. Gli eventi dei nuovi episodi riprendono l’azione a trent’anni di distanza dai fatti conclusivi della prima stagione e vedono il protagonista impegnato in una nuova missione.

Questi i primi dettagli sulla trama offerti dalla sinossi ufficiale di Altered Carbon 2:

La seconda stagione di questo sofisticato e coinvolgente drama fantascientifico vede Takeshi Kovacs (Anthony Mackie), unico soldato sopravvissuto fra un gruppo di guerrieri interstellari d’élite, ancora impegnato nella ricerca secolare del suo amore perduto, Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry).

Dopo decenni di ricerca fra i vari pianeti della galassia, Kovacs viene richiamato sul suo pianeta originario con la promessa di un aiuto a ritrovare Quell. Inseguito dal suo passato e incaricato di risolvere una serie di brutali omicidi, Kovacs è sconvolto dalla scoperta delle connessioni fra la sua missione e la ricerca di Quell.

Con l’aiuto della fedele AI Poe (Chris Conner), Kovacs deve quindi trovare nuovi alleati per superare i suoi nemici e arrivare al cuore della verità: chi è Quellcrist Falconer?

Nel teaser già rilasciato Kovacs parla della sua nuova avventura come di una storia di fantasmi, in un mondo in cui gli individui devono fare i conti con spettri che si aggrappano come ombre. Ma se rincorri i tuoi fantasmi, conclude la voce narrante, rischi di trasformarti in un fantasma anche tu.

Il primo trailer di Altered Carbon 2 sembra seguire questa linea e alludere al complicato, mutevole legame fra Kovacs e Quell. I due si ritrovano, ma fra lanci di coltelli e ambigui avvertimenti – a volte l’amore si trasforma in polvere, sostiene il boss Tanaseda (James Saito) – il lieto fine appare lontano e irto di ostacoli.

Fra questi, uno dei più insidiosi è posto dal leader delle forze speciali del Protettorato, Ivan Carrera (Torben Liebrecht). Al suo activate Evergreen si scatena infatti lo scontro fra Kovacs e un inedito Will Yun Lee.

Il cast di Altered Carbon 2 si amplia con Lela Loren (Danica Harlan), ambigua governatrice di un pianeta; Simone Missick (Trepp), esperto cacciatore di taglie; Dina Shihabi (Dig 301), intelligenza artificiale legata a Poe; Torben Liebrecht (Ivan Carrera), leader militare sulle tracce di Kovacs; James Saito (Tanaseda), un boss Yakuza di Harlan misteriosamente legato a Kovacs.

Gli interpreti di ritorno in Altered Carbon 2 sono invece Renée Elise Goldsberry (Quellcrist Falconer) e Chris Conner (Poe).

Ecco il primo trailer di Altered Carbon 2, su Netflix dal 27 febbraio con otto episodi da un’ora ciascuno: