Il serale di Amici di Maria De Filippi parte prima e cambia giorno

Il serale di Amici di Maria De Filippi quest’anno potrebbe iniziare in anticipo e portare con sé una grande novità che riguarda il giorno scelto per la messa in onda su Canale 5.

Maria De Filippi ha sempre combattuto per ottenere un giorno diverso dal sabato per le puntate del serale di Amici e sembra proprio che quest’anno possa essere quello giusto.

Stando a quanto riferisce TV Blog, infatti, la nuova edizione del serale di Amici di Maria De Filippi dovrebbe iniziare venerdì 28 febbraio consentendo al programma di mantenere la prima serata del venerdì di Canale 5 per tutta la durata dell’edizione. Sarebbe un cambio di programmazione non indifferente e, soprattutto, valutato in corso d’opera.

Fino a pochi mesi fa, infatti, da parte di Mediaset era confermata l’intenzione di trasmettere il serale di Amici di Maria De Filippi il sabato sera, subito dopo le puntate di C’è Posta Per Te. Dal people show di Maria De Filippi, Amici avrebbe raccolto il testimone, come ogni anno.

Quest’anno però potrebbe non essere così. Maria De Filippi sembrerebbe puntare all’avvio anticipato della fase serale della trasmissione e a cambiare il giorno della messa in onda, sempre in differita. Il serale di Amici infatti sembra che neanche questa volta sia in diretta, registrato negli studi Mediaset anticipatamente rispetto alla messa in onda del venerdì sera.

Difficile sarà quindi, ancora una volta, limitare gli spoiler e le anticipazioni che emergeranno sul web e sui social a proposito della puntata settimanale che porterà all’eliminazione dei concorrenti delle due categorie fino alla finalissima che decreterà il vincitore dell’edizione 2019/2020 del talent show.

Da parte della produzione mancano comunicazioni ufficiali. Qualora però il serale di Amici dovesse effettivamente iniziare a fine febbraio, già nei prossimi giorni potremmo assistere ai primi spot in rotazione televisiva sulle reti Mediaset. In caso contrario, invece, i tempi potrebbero essere molto più lunghi.

Si attendono quindi conferme sulla data di inizio della fase serale di Amici di Maria De Filippi e sul giorno scelto da Mediaset per la sua trasmissione in prima serata.