I migliori smartphone Huawei Dual SIM 2020: guida all’acquisto

Gli smartphone Dual SIM Huawei rappresentano una soluzione indicata per gestire due numeri di telefono, evitando di dover acquistare e portarsi dietro più di un cellulare. L’azienda cinese propone questa tecnologia su tantissimi device della gamma, dai modelli più economici con un prezzo al di sotto dei 200 euro, fino ai top di gamma compatibili con la doppia nanoSIM, in grado di offrire funzionalità e prestazioni elevate. Vediamo quali sono le caratteristiche principali dei migliori Huawei Dual SIM 2020 disponibili sul mercato.

Migliori smartphone Huawei Dual SIM sotto i 200 euro

Huawei Dual SIM Y6 2019

Uno smartphone Huawei Dual SIM economico è l’Y6, un device Android moderno e funzionale. Lo Huawei Y6 2019 presenta un processore quad core a 2 GHz, con 2 GB di RAM e una memoria interna da 32 GB, espandibile fino a 512 GB tramite microSD. Oltre al display LCD da 6,26 pollici il dispositivo è dotato di una fotocamera posteriore da 13 MP, può registrare video in qualità Full HD a 30 fps e c’è anche una fotocamera frontale da 8 MP. Buona la connettività, con Bluetooth 4.2 e modulo LTE 4G+.

Huawei Dual SIM P Smart 2019

Lo smartphone Huawei P Smart 2019 è un modello Dual SIM con un prezzo veramente interessante, proposto su Amazon con 3 GB di RAM e memoria espandibile da 64 GB. Questo telefono vanta una buona autonomia grazie a una potente batteria da 3400 mAh, un design moderno ed elegante e 2 slot per le SIM. All’interno c’è il sistema operativo Android 9.0 Pie, un processore octa core a 2 GHz con chipset Kirin 710, i moduli GPS e Glonass, la connettività Bluetooth 4.2 e la compatibilità con micro USB. Il P Smart di Huawei offre una doppia fotocamera da 13 + 2 MP, con uno schermo LCD da 6,21 pollici e una fotocamera frontale da 8 MP.

Huawei Dual SIM P20 Lite

Tra le proposte di Huawei per gli smartphone a doppia scheda c’è il Huawei P20 Lite Dual SIM. Una buona via di mezzo tra un telefono esclusivo e un device economico, questo dispositivo offre uno schermo LCD da 5,84 pollici con risoluzione 1080×2280 pixel, un processore octa core a 2,36 GHz, 4 GB di RAM e una memoria interna di 64 GB, con sistema operativo Android 8.0 Oreo e una batteria da 3000 mAh. Non male la doppia fotocamera posteriore da 16 + 2 MP, con sensore frontale da 16 MP e connettività LTE 4G+, Bluetooth 4.2, GPS e tecnologia NFC per i pagamenti con il telefono.

Migliori smartphone Huawei Dual SIM sotto i 300 euro

Huawei Dual SIM P30 Lite

Con un prezzo leggermente più alto rispetto ai modelli precedenti, uno smartphone Huawei Dual SIM è il P30 Lite, nella configurazione estetica Midnight Black per un device accattivante su cui utilizzare la doppia scheda. Il dispositivo ha il sistema operativo Android 9.0 Pie, una tripla fotocamera posteriore da 48 + 8 + 2 MP e un display LCD da 6,15 pollici con risoluzione Full HD+. Il telefono è equipaggiato con un processore octa core a 2 GHz, con 4 GB di RAM e memoria di 128 GB espandibile fino a 512 GB con micro SD, una fotocamera frontale da 24 MP, tecnologia HDR, lettore di impronte digitali e Face Detection.

Huawei Dual SIM P20

Lo smartphone Huawei P20 Dual SIM vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo, la predisposizione per due schede 4G e un elegante schermo LCD da 5,8 pollici, con risoluzione 1080×2240 pixel. Modello del 2018, ancora piuttosto attuale e dotato di tecnologie avanzate, il telefono conta su un processore octa core a 2,4 GHz con chipset Kirin 970, 4 Gb di RAM e memoria da 128 GB. Sul P20 è montata una doppia fotocamera posteriore da 12 + 20 MP, con stabilizzazione ottica dell’immagine, Flash LED e registrazione video in 4K. Dopodiché c’è una fotocamera frontale da 24 MP, la connettività Bluetooth 4.2, USB Type-C, Wi-Fi e LTE 4G, i moduli GPS, BeiDou e Glonass.

Huawei Dual SIMP20 Pro

Dual SIM Huawei di fascia media, caratterizzato dall’innovativo sistema a tre fotocamere posteriori, un eccellente smartphone per la doppia scheda è il modello Huawei P20 Pro Dual SIM. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche il device dispone di una RAM da 6 GB, una memoria da 128 GB, una tripla fotocamera Leica da 40 + 20 + 8 MP con grandangolare, zoom 3x e registrazione video in 4K, un processore octa core a 2,4 GHz e un display AMOLED da 6,1 pollici. L’autonomia è di lunga durata, grazie alla poderosa batteria da 4000 mAh, c’è il sistema operativo Android 8.1 Oreo e il lettore di impronte digitali.

Migliori smartphone Huawei Dual SIM sopra i 300 euro

Huawei Dual SIM P30

Huawei Dual SIM di fascia medio/alta, ideale per chi desidera un telefono moderno e innovativo, lo smartphone Huawei P30 dispone della configurazione per ospitare due schede nanoSIM contemporaneamente, per gestire più di un numero di telefono in maniera efficiente e semplice. Il device presenta un processore octa core a 2,6 GHz, con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, tripla fotocamera posteriore da 40 + 16 + 8 MP, display AMOLED da 6,1 pollici e risoluzione FHD+. La batteria non removibile è da 3650 mAh, inoltre c’è la connettività Bluetooth 5.0, una fotocamera frontale da 32 MP e la possibilità di registrare video in 4K.

Huawei Dual SIM P30 Pro

Modello recente uscito sul mercato nel 2019, uno smartphone Huawei Dual SIM di fascia alta è il P30 Pro. Questo device è dotato di un generoso schermo AMOLED da 6,47, con risoluzione 1080×2340 pixel e definizione FHD+, il sistema operativo Android 9, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 40 MP, possibilità di registrare video a 4K, zoom ottico 5x e stabilizzazione ottica dell’immagine. Per le prestazioni c’è un processore octa cora a 2,6 GHz, con chipset Kirin 980, 8 GB di RAM e memoria da 128 GB. Oltre alla batteria non removibile da 4200 mAh non mancano la bussola, il giroscopio e il lettore di impronte digitali.

Huawei Dual SIM Mate 20 Pro

Uno smartphone top di gamma è lo Huawei Mate 20 Dual SIM, un device uscito nel 2018 tra i migliori telefoni a doppia scheda del marchio cinese. Il dispositivo è caratterizzato da una tripla fotocamera Leica da 40 + 20 + 8 MP, con grandangolare e zoom 3x, un processore octa core a 2,6 Ghz con 6 GB di RAM e memoria interna di 128 GB espandibile fino a 512 GB tramite micro SD, sistema operativo Android 9 Pie e compatibilità con le schede nanoSIM. Bello il grande display AMOLED da 6,39 pollici, in più sono presenti una fotocamere frontale da 24 MP, una batteria da 4200 mAh e l’integrazione del sistema di ricarica wireless.