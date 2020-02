Hanno sparato a Vittorio Brumotti di Striscia La Notizia, ma è solo una bufala

Sta girando un annuncio sui social a dir poco preoccupante, visto che a detta di alcuni utenti hanno sparato a Vittorio Brumotti in queste ore. L’inviato di Striscia La Notizia in più di un’occasione è stato aggredito in questi anni, considerando il suo approccio ed il giornalismo di inchiesta che per forza di cose (purtroppo) spesso e volentieri lo espone a rischi di varia natura. Senza girarci troppo intorno, posso dirvi che dopo verifiche condotte dal sottoscritto siamo al cospetto di una bufala. Insomma, una fake news di quelle antipatiche, che preoccupano magari amici e parenti della presunta vittima.

Dopo la falsa notizia relativa allo spostamento dell’asse terrestre, con la foto dei “due soli” immortalati contemporaneamente e da me trattati circa una settimana fa, tocca dunque scongelare nuovamente la nostra categoria dedicata al debunking. La notizia secondo cui avrebbero sparato a Vittorio Brumotti di Striscia La Notizia, infatti, non è stata confermata da alcuna fonte autorevole. Anzi, analizzando quanto stia circolando sui social, direi che la situazione sia di facile lettura.

La bufala di Vittorio Brumotti sparato

Per farvela breve, su Facebook gira il link ad un presunto articolo, con il titolo che ci preannuncia appunto il fatto che abbiano sparato a Vittorio Brumotti. Aprendolo, al nostro cospetto apparirà solo un mare di pubblicità e non di certo un approfondimento su un potenziale fatto di cronaca molto grave. E questo, come accennato, da associare al fatto che nessun sito di un certo livello ne abbia parlato. Insomma, pochi dubbi sul fatto che stia girando una bufala, come del resto è stato riportato anche da Attualissimo.

Non è la prima e non sarà l’ultima volta che ci ritroveremo al cospetto di fake news del genere. Al momento, non posso fare altro che smentire al 100% l’annuncio di Vittorio Brumotti sparato.