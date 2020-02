Doppia svolta positiva per i Samsung Galaxy S10: taglio ai prezzi e nuove funzioni previste

Sono a dir poco incoraggianti le notizie emerse in queste ore per i potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy S10 e per chi si è già portato a casa il top di gamma 2019. La presentazione del suo successore, il Samsung Galaxy S20 svelato ieri sera dal produttore coreano con un evento apposito, avrà immediatamente due effetti per la linea che è stata commercializzata poco meno di un anno. Proviamo dunque a capire insieme come stiano evolvendo le cose da alcune ore a questa parte.

Immediato taglio dei prezzi negli USA per il Samsung Galaxy S10

Il primo trend da prendere in considerazione per tutta la linea del Samsung Galaxy S10 si riferisce al taglio del prezzo di listino ufficializzato negli Stati Uniti. Nello specifico, secondo le ultime notizie riportate da SamMobile sappiamo che i vari Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus privi di brandizzazione e con 128 GB di memoria interna vedranno i rispettivi prezzi calare fino a 549, 699 e 799 dollari. Al momento, questi tagli sembrano essere disponibili solo negli Stati Uniti, ma Samsung probabilmente porterà presto offerte simili anche in altri mercati.

Nuovi importanti aggiornamenti in arrivo per i Samsung Galaxy S10

Il secondo punto da prendere in esame oggi 12 febbraio dà continuità a quanto riportato nei giorni scorsi, in merito all’ultimo rilascio ufficiale per i Samsung Galaxy S10. Tutta la linea, infatti, si appresta a ricevere importanti aggiornamenti software nel corso delle prossime settimane. In sostanza, i vari device che fanno parte di questa famiglia a breve e medio termine saranno arricchiti con le nuove funzionalità software che ad oggi rendono esclusivo il Samsung Galaxy S20.

Insomma, attraverso futuri aggiornamenti del firmware il gap tra le due linee calerà notevolmente dal punto di vista dello sviluppo software, anche se al momento è impossibile prevedere quali funzioni resteranno esclusive per il Samsung Galaxy S20 e quali verranno messe a disposizione anche del Samsung Galaxy S10.