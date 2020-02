Cast e personaggi di PS Ti amo ancora su Netflix, torna Noah Centineo nel sequel del film cult

Torna la storia romantica di Lara Jean e Peter in PS Ti amo ancora su Netflix, sequel di Tutte le volte che ho scritto ti amo. La pellicola è disponibile dal 12 febbraio 2020 sul servizio di streaming.

I film sono entrambi tratti dalla trilogia di libri scritti da Jenny Han, una saga di romanzi che ha stregato milioni e milioni di lettori. La prima pellicola, pubblicata sulla piattaforma due anni fa, è già considerato un cult tra le commedie romantiche adolescenziali. Dopo l’annuncio del sequel, i fan hanno atteso mesi per sapere cosa sarebbe successo alla coppia protagonista.

La storia segue le vicende di Lara Jean Covey, una sedicenne che scrive lettere a ragazzi che le piacciono, per poi chiuderle in una scatola sotto il suo letto. Per superare la cotta nei confronti dell’ex fidanzato della sorella, decide di frequentare Peter Kavinsky, il ragazzo più popolare della scuola. Dopo una serie di equivoci, i due finiranno per innamorarsi. Nel sequel, PS Ti amo ancora su Netflix, proprio ora che Lara Jean e Peter sono pronti ad ufficializzare la loro relazione, arriva l’imprevisto: l’ultimo destinatario delle lettere di Lara Jean. John Ambrose irrompe nella vita della coppia, sconvolgendola e porterà la protagonista a chiedersi: ci si può innamorare contemporaneamente di due ragazzi?

Nel cast e personaggi di PS Ti amo ancora su Netflix torna Noah Centineo, diventato un idolo per le adolescenti, che veste nuovamente i panni di Peter; Lana Condor ricopre il ruolo di Lara Jean, la protagonista della storia. Jordan Fischer interpreta invece la new entry, John Ambrose.

Noah Centineo, classe 1996, è diventato famoso grazie alle pellicole romantiche prodotte da Netflix. Oltre ai due film sopracitati, è apparso anche in Sierra Burgess è una sfigata e The Perfect Date. Lana Condor ha debuttato come attrice nella pellicola X-Men: Apocalypse del 2016, mentre l’anno successivo è stata co-protagonista nel film thriller romantico High School Lover. Il ruolo che l’ha resa celebre è proprio quello di Lara Jean nei film Netflix trattei dai romanzi di Jenny Han.

Completano il cast e personaggi di PS Ti amo ancora su Netflix anche Janel Parrish (la Mona della serie tv Pretty Little Liars) nel ruolo di Margot; Anna Cathcart (il film Descendants) veste i panni di Kitty; tornano Butler Trevor (13 Reasons Why – Tredici, serie di Netflix) che interpreta Ross; confermati anche John Corbett (Il mio grosso grasso matrimonio greco, The Silnce) e Holland Taylor (The L World, Due Uomini e Mezzo) rispettivamente nei panni del dottor Covey e di Stormy.

È stato già annunciato un terzo film della saga, tratto dal romanzo To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean, la cui uscita è prevista nel corso del 2020.