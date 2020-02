BioShock The Collection gratis con PS Plus a febbraio: i codici per sbloccare tutte le porte

Ormai lo saprete già tutti, BioShock The Collection può essere scaricato gratuitamente tra i giochi PlayStation Plus di febbraio 2020. Assieme a The Sims 4 Console Edition e al titolo bonus Firewall Zero Hour – pensato per supportare la realtà virtuale del visore PlayStation VR -, la raccolta di casa 2K Games permette a tutti i possessori di PlayStation 4 di godersi in versione rimasterizzata tre delle produzioni più acclamate della scorsa generazione, a patto di essere abbonati al servizio a marchio Sony.

Grazie alla selezione dell’ultima Instant Game Collection è dunque possibile (ri)vivere incredibili avventure a portata di pad con il primo indimenticabile BioShock, tornare su Rapture con BioShock 2 e infine “volare” verso la cittadina di Columbia nel conclusivo BioShock Infinite. Un’occasione ghiottissima per quanti vogliono saggiare le bellezze della triade realizzata da Ken Levine, prima di poter scoprire cosa ci riserverà il già annunciato quarto capitolo, in lavorazione senza la supervisione del suo creatore originale.

Ecco perché, a quattro anni dalla pubblicazione sulle piattaforme moderne, BioShock The Collection è tornato inevitabilmente alla ribalta. Assieme ad alcuni dei suoi segreti. Tra questi, è impossibile non citare le porte bloccate presenti in tutte e tre i giochi, che una volta aperte vi daranno la possibilità di rifornirvi di preziosissime risorse e di oggetti utili per semplificarvi la vita – soprattutto ai livelli di difficoltà più elevati. Per accedervi, avrete bisogno di speciali codici disseminati nei vari livelli, non sempre facilissimi da individuare.

Per semplificarvi le cose, eccoli riportati tutti nella lista poco più in basso, dedicata a tutte e tre le indiscutibili pietre miliari in poligoni che compongono BioShock The Collection:

Tutti i codici del primo BioShock

Padiglione Medico – 0451

Neptune’s Bounty 1: Molo Inferiore – 5380

Neptune’s Bounty 2: Taverna di McDonagh – 7533

Arcadia – 9457

Farmer’s Market – 0512

Fort Frolic – 7774

Hephaestus – 0126

Olympus Heights – 5744

Point Prometheus – 1921

Rapture’s Grand Carnival: Challenge Room – 1951

Tutti i codici di BioShock 2

Adonis Luxury Resort – 1540

Pauper’s Drop – 0047

Siren Alley – 1919

Dionysus Park – 1080

Fontaine Futuristics – 5254

Inner Persephone: Ala di contenimento – 2673

Inner Persephone: Ala terapeutica – 4146

Minerva’s Den – 2341

Tutti i codici di BioShock Infinite

High Street – 2076

Fontaine’s Department Store – 0928

Housewares – 3958

Housewares: Ristorante di Silver Fin – 1216

Housewares: Baia di servizio – 7951

Factory: Laboratori di ricerca Fink – 8371

Factory: Suite chirurgica – 2847

