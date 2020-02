Battle Royale in CoD Modern Warfare sempre più vicina: uscita e mappa in un leak

L’ultimo capitolo di Call of Duty, CoD Modern Warfare, è disponibile ormai da qualche mese su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Era il 25 ottobre 2019 quando Activision e Infinity Ward sono andati a sfamare gli appassionati di sparatutto in prima persona con il loro titolo, una sorta di soft reboot per una delle sotto-serie più amate dell’intero franchise sparacchino. E, fortunatamente, non hanno deluso le altissime aspettative di pubblico e critica, che hanno apprezzato – qui la nostra recensione del videogame – il ritorno di una intensa Campagna per giocatore singolo e un ritrovato realismo nella gestione dell’arsenale e dei soldati virtuali nelle tante modalità multiplayer a disposizione.

Non solo, il nuovo Call of Duty continua a far parlare di sé anche post-lancio grazie alla recentissima uscita della Stagione 2 del titolo, disponibile da ieri, 11 febbraio 2020, su tutte le piattaforme di riferimento come aggiornamento gratuito. E se è vero che il nuovo look dell’Operatore Ghost sta facendo discutere la community, allo stesso modo c’è chi si lamenta delle scarse novità messe sul piatto dal team di sviluppo californiano. E in particolare dell’assenza di una modalità Battle Royale, data prima per certa dalle indiscrezioni trapelate in rete.

CoD Modern Warfare: la Battaglia Reale sta arrivando?

Fortunatamente, gli ultimi leak vorrebbero la Battaglia Reale effettivamente in arrivo nella Stagione 2 di CoD Modern Warfare, fatta slittare da Infinity Ward rispetto alla tabella di marcia prevista per potere mettere a punto un’esperienza tanto curata quanto coinvolgente. A darcene notizia è il noto insider di Call of Duty conosciuto con il nickname TheGameRevolution, che vorrebbe la modalità praticamente pronta per il debutto, a quanto pare messa a punto dai ragazzi di Raven Software. Le fonti, vicinissime al colosso americano del gaming, sarebbero ben due, e puntano ad una release fissata entro la prossima settimana (presumibilmente al solito reset settimanale del martedì alle ore 19:00 italiane). Se ciò dovesse rivelarsi vero, Activision andrebbe così a sganciare la vera bomba di questa Season 2 solo in un secondo momento, così da mantenere alta l’attenzione di veterani e nuove reclute ancora impegnati sui server della più recente declinazione di Modern Warfare.

RUMOUR: Two separate people have reached out to me over the last 48 hours to let me know that Battle Royale is apparently close to being ready in Modern Warfare. One of the guys is a really good source and the other not so much. I was told that the release is apparently soon — TheGamingRevolution (@TheGamingRevoYT) February 11, 2020

Ulteriore prova in tal senso è data dalla comparsa, dopo l’ultimo aggiornamento dell’FPS, di una nuova voce nel menu principale indicata come Top Secret che va ad aggiungersi a Storia, Multigiocatore, Coop e Negozio. Così come lascia ben sperare il simbolo di una corona tra le immagini promozionali della nuova stagione. Sempre a sentire i rumor, la Battle Royale dovrebbe essere annunciata nei prossimi giorni come un’espansione gratuita, chiamata Call of Duty: WarZone. Questo significa che tutti, anche chi non ha acquistato Cod Modern Warfare, potranno scaricarla come free-to-play su PS4, Xbox One e PC, esattamente come accade per il fenomeno Apex Legends o per l’intramontabile Fortnite di Epic Games – che si prepara anche lui ad abbracciare tutte le novità della Stagione 2 del Capitolo 2.

Notice the branding: Call of Duty: Warzone. That's because it's free to play and will be available as a direct download if you haven't bought Modern Warfare. Just got confirmation that it's 100% free to play. https://t.co/SBn08SDL7m — TheGamingRevolution (@TheGamingRevoYT) February 12, 2020

Per quanto riguarda le meccaniche di gioco, pare che gli utenti potranno decidere alcuni pezzi d’equipaggiamento poco prima di paracadutarsi sulla mappa. Al primo avvio, poi, dovrebbe esserci un vero e proprio tutorial utile ad introdurci nelle feature messe a disposizione e negli ingranaggi di base di questa modalità declinata in salsa Call of Duty. A chiudere, è proprio la mappa della Battle Royale ad essere stata apparentemente già individuata dai player più curiosi.

If you go to Atlas Superstore in a private match and become the COD caster you can explore the entire map. It is all low quality because you don't see it in regular gameplay. I flew all the way up in the sky to get the overview :) pic.twitter.com/QpiVaBd7Un — Ryan B. (@PrestigeIsKey) February 12, 2020

Grazie ad un piccolo trucco, uno YouTuber è infatti riuscito a vederla in anteprima. A quanto pare, i giocatori che diventano caster in una partita privata giocata nello scenario Atlas Superstore, possono poi “volare” liberamente per il livello, ed allontanandosi sempre di più si può avere una visuale dall’alto della nuova e grande mappa in cui scontrarsi per la vittoria finale. Cosa ne dite, vi piacerebbe l’introduzione di una Battaglia Reale in CoD Modern Warfare? Oppure credete che non sia necessaria? Fatecelo sapere nei commenti in calce.