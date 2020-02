Volume e qualità audio da urlo per Xiaomi Mi 10: nulla è stato lasciato al caso

Ci sono ulteriori indiscrezioni che potrebbero fare davvero la differenza per gli utenti che sono ansiosi di mettere le mani su Xiaomi Mi 10. Il top di gamma Android, prossimo alla presentazione ufficiale, potrebbe effettivamente rappresentare la giusta alternativa ai nuovi Samsung Galaxy S20 che avremo modo di conoscere in giornata. Nella giornata di ieri, infatti, ci siamo soffermati sui plus che questa famiglia di device ci dovrebbe assicurare sul fronte fotocamera, mentre oggi 11 febbraio bisogna concentrarsi sul comparto audio.

Volume a livelli mai visti con Xiaomi Mi 10

Se da un lato ci sono poche incertezze sul fatto che lo Xiaomi Mi 10 avrà un prezzo di listino molto più elevato rispetto a quello dei suoi predecessori, allo stesso tempo i passi in avanti sul fronte della scheda tecnica saranno a dir poco rilevanti. La componente audio, non a caso, da molti è stata etichettata come uno dei punti deboli delle passate generazioni di questi device, ma a quanto pare il brand cinese ha voluto investire anche sotto questo specifico punto di vista.

Come è stato riportato da Gizchina, con Xiaomi Mi 10 si passerà in primo luogo ad uno speaker stereo, dicendo addio ad una cassa singola. Avremo poi il supporto di un’unità a 7 magneti, che verranno piazzati in una cavità sonora da 1.2 cc che offre un’ampiezza da 0.65 mm. E questo senza dimenticare uno dei dettagli più importanti, vale a dire il volume aumentato del 100% con la possibilità di contare su una regolazione più dettagliata. Insomma, avrete la possibilità di agire su 15 livelli.

Insomma, nulla è stato lasciato al caso con Xiaomi Mi 10 e a breve potremo passare dalla teoria alla pratica per comprendere quanto questo produttore si sia avvicinato ai suoi principali competitor nel 2020. Cosa vi aspettate da Xiaomi coi suoi nuovi top di gamma?