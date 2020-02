The Man di Taylor Swift è l’inno femminista in rotazione radiofonica (testo, audio e traduzione)

The Man di Taylor Swift arriva in rotazione radiofonica da venerdì 14 febbraio. Il brano è il nuovo estratto dal disco Lover e anche in questo singolo emerge il forte sentimento di Taylor Swift per la causa femminista che a questo giro diventa una riflessione su come andrebbero le cose se lei fosse un uomo.

Soprattutto, la popstar immagina come sarebbe l’atteggiamento dei mass media se lei non fosse una donna. Nel testo, infatti, Taylor Swift denuncia il doppio lavoro al quale è costretta una donna per raggiungere i traguardi che invece l’uomo – secondo la sua riflessione – raggiunge con minore fatica. Tipicamente l’opinione pubblica è ancora nel loop della tendenza che punta il dito sull’estetica e sul carattere, quando l’oggetto del dibattito è una donna.

La donna che ottiene il successo, secondo una scuola di pensiero che non riesce a morire, è per forza di cose un’arrampicatrice sociale con la morbosità manipolatrice dell’arrivismo, ingredienti che fanno parte di un pregiudizio ancora dilagante e infetto, radicato saldamente nella mentalità di buona parte della cultura mainstream.

Il synth pop che fa da filrouge a tutto l’album Lover rende The Man di Taylor Swift un brano fresco e apparentemente leggero nel peso specifico del significato, ma i messaggi contenuti nel testo sono forti e pieni di dissenso: “Sono stanca di correre più forte che posso”, canta Taylor Swift per farsi portavoce di un disagio di genere sottomesso a un 2020 ancora lontano dalla giustizia dei pari diritti.

Si parla di “pari diritti” in termini di legge, in pratica, ma ciò che in molte civiltà non cambia è l’accettazione di tale uguaglianza e di tale dignità. Il brano è stato scritto, composto, arrangiato e prodotto dalla stessa cantautrice statunitense insieme a Joel Little, produttore neozelandese che negli anni ha firmato importanti collaborazioni con Lorde, Shawn Mendes, Imagine Dragons e Jonas Brothers.

Il successo di Taylor Swift, che da Reputation (2017) si è resa una delle personalità pop più influenti degli ultimi, viene celebrato nel documentario Miss Americana di Lana Wilson, presente su Netflix dal 31 gennaio 2020 e presentato al Sundance Film Festival.

Negli anni, poi, la cantautrice statunitense ha più volte manifestato la sua posizione in termini di politica americana con ripetuti attacchi contro il governo di Donald Trump specialmente sul tema dei diritti degli omosessuali. Il titolo del documentario, non a caso, prende spunto dalla traccia Miss Americana & the Heartbreak Prince in cui Taylor Swift, appunto, manifesta la sua avversione alla politica del tycoon della Casa Bianca e verso tutto ciò che riguarda gli Stati Uniti.

The Man di Taylor Swift è dunque l’ennesima presa di posizione sui temi sensibili che la popstar sente particolarmente. La sua scelta è quella di intrattenere il pubblico con il linguaggio del pop, più vicino alle persone più comuni e per questo fuori da biblioteche e comizi, diffondendo il suo messaggio di protesta nelle radio e sui social per tenere alta l’attenzione sui diritti delle donne.

Di seguito il testo, la traduzione e il lyric video animato di The Man di Taylor Swift.

I would be complex, I would be cool

They’d say I played the field before I found someone to commit to

And that would be okay for me to do

Every conquest I had made would make me more of a boss to you

I’d be a fearless leader

I’d be an alpha type

When everyone believes ya

What’s that like?

I’m so sick of running as fast as I can

Wondering if I’d get there quicker if I was a man

And I’m so sick of them coming at me again

‘Cause if I was a man, then I’d be the man

I’d be the man

I’d be the man

They’d say I hustled, put in the work

They wouldn’t shake their heads and question how much of this I deserve

What I was wearing, if I was rude

Could all be separated from my good ideas and power moves

And they would toast to me, oh, let the players play

I’d be just like Leo in Saint-Tropez

I’m so sick of running as fast as I can

Wondering if I’d get there quicker if I was a man

And I’m so sick of them coming at me again

‘Cause if I was a man, then I’d be the man

I’d be the man

I’d be the man

What’s it like to brag about raking in dollars

And getting bit++es and models?

And it’s all good if you’re bad

And it’s okay if you’re mad

If I was out flashing my dollars

I’d be a bi++h, not a baller

They’d paint me out to be bad

So, it’s okay that I’m mad

I’m so sick of running as fast as I can

Wondering if I’d get there quicker if I was a man (You know that)

And I’m so sick of them coming at me again (Coming at me again)

‘Cause if I was a man (If I was a man)

Then I’d be the man (Then I’d be the man)

I’m so sick of running as fast as I can (As fast as I can)

Wondering if I’d get there quicker if I was a man (Hey)

And I’m so sick of them coming at me again (Coming at me again)

‘Cause if I was a man (If I was a man), then I’d be the man

I’d be the man

I’d be the man (Oh)

I’d be the man (Yeah)

I’d be the man (I’d be the man)

If I was a man, then I’d be the man