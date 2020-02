The Killers in Italia, un unico concerto a Milano: biglietti in prevendita

The Killers in Italia il 12 luglio per un unico concerto a Milano. L’evento si terrà in occasione del Milano Summer Festival all’Ippodromo SNAI San Siro e la data è l’unica in Italia nell’ambito del tour europeo del gruppo.

The Killers sono attualmente a lavoro per la registrazione del nuovo attesissimo album di inediti dal titolo Imploding The Mirage, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi. Mentre terminano i lavori sul disco, annunciano nuove tappe del tour europeo che passerà anche per l’Italia nei prossimi mesi.

The Killers saranno nella penisola per un unico appuntamento dal vivo in programma al Milano Summer Festival domenica 12 luglio2020 all’Ippodromo SNAI San Siro.

I biglietti per assistere al concerto saranno disponibili in vendita a partire da venerdì 14 febbraio ore 10.00, preceduti da un’esclusiva prevendita per gli iscritti a My Live Nation che potranno acquistarli già a partire dalla stessa ora di giovedì 13 (circuiti Ticketone online e sul territorio e Ticketmaster solo online).

La formazione dei The Killers si deve all’anno 2001. Il gruppo si ispira alle sonorità tipiche degli anni Ottanta e della New Wave e danno il via all’alternative rock del terzo millennio.

A capo del gruppo c’è Brandon Flowers che ha messo su la band a La Vegas. Oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo e un primato: stiamo parlando della prima band internazionale che ha posizionato 5 album al primo posto nelle classifiche musicali inglesi.

Tra i successi dei The Killers ricordiamo Human, Somebody Told Me, Mr. Brightside, hit di calibro mondiale. Ora c’è grande attesa per il nuovo lavoro che sarà seguito da un tour in tutto il mondo.

L’Imploding The Mirage Tour 2020 partirà il 28 maggio dal Regno Unito per attraversare l’Europa con date in Inghilterra, Scozia, Irlanda, Germania, Belgio, Spagna, Croazia, Repubblica Ceca e Russia, prima di approdare in Italia.

Qualche mese fa, il frontman commentava le prime vendite del tour: “Mi stupisco ogni volta che vedo risultati del genere – dice Flowers – Non lo do per scontato”. queste la parole di Brandon Flowers dopo aver appreso la notizia dei 250.000 biglietti venduti nel Regno Unito in sole due ore.

I fan di tutto il mondo dovranno prepararsi ad assistere ad uno spettacolo straordinario, come comunicato dal gruppo stesso attraverso le parole del frontman: “Non conosco altro modo di esibirci, diamo tanto, sentiamo di dovere ancora dimostrare il nostro diritto di stare su un palco”, ha commentato.

Media partner del concerto di The Killers a Milano sono VirginRadio e RollingStoneItalia.

Biglietti per i The Killers in Italia nel 2020

I biglietti per l’unico concerto dei The Killers in Italia saranno disponibili in prevendita da venerdì 14 febbraio ore 10.00 su TicketOne e TicketMaster.

Gli iscritti a My Live Nation potranno acquistarli in anteprima esclusiva già a partire dalla stessa ora di giovedì 13 febbraio, solo online attraverso l’accesso a My Live Nation, il club di Live Nation Italia con registrazione gratuita.