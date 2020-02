The Division 2 risorge con una nuova espansione: le novità di Warlords of New York da un leak

Disponibile su PC e console, Tom Clancy’s The Division 2 rappresenta un evidente miglioramento rispetto al primo episodio della saga. Non solo perché il gameplay è ora più bilanciato e accompagnato da un comparto tecnico di prim’ordine, ma pure perché l’endgame si presenta assolutamente più ricco e variegato. Elemento, questo, fondamentale per una produzione “massiva” come quella di Ubisoft, che cerca di unire in un’unica soluzione meccaniche appartenenti a generi sensibilmente diversi, come gli shooter in terza persona, i giochi di ruolo e gli MMO, da vivere in compagnia di altri utenti grazie ad una Campagna principale da affrontare anche in co-op, e diverse e impegnative Incursioni per cui è richiesta la collaborazione di un team affiatato e coordinato.

E se è vero che lo sforzo degli sviluppatori di Massive Entertainment rimane apprezzabile, allo stesso modo pare che le sorprese non siano ancora finite, anche a più di un anno dall’uscita originale su personal computer, PlayStation 4 e Xbox One. Secondo quanto emerso da un leak apparso sulle pagine del portale Stevivor, The Division 2 sarebbe infatti pronto ad accogliere un nuovo corposo DLC. L’espansione dovrebbe chiamarsi Warlords of New York e apparentemente dovrebbe arrivare nel corso del mese di marzo. A sentire le indiscrezioni, il contenuto aggiuntivo sarà ambientato a New York, con l’annuncio ufficiale previsto nella giornata di oggi, 11 febbraio, alle ore 20:00 italiane. Assieme a quello di Coney Island The Hunt, legato all’Episodio 3 del videogame sparacchino e per il quale è già visibile un primo trailer:

Non è tutto, perché si parla pure della volontà di “mamma” Ubisoft di rilasciare una nuova edizione Ultimate di Tom Clancy’s The Division 2 che includerà il gioco base, la nuova espansione, un boost livello 30, lo sblocco immediato di sei specializzazioni per l’endgame, ben otto missioni classificate, emote e skin esclusive e tre pacchetti di armi e oggetti cosmetici assortiti.