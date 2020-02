Post Malone in Italia, un concerto a Milano nel 2020: biglietti in prevendita

Post Malone in Italia nel 2020 per un’unica data in programma a Milano a giugno.

Post Malone sarà in concerto al Milano Summer Festival presso l’Ippodromo Snai San Siro il 17 giugno 2020 dopo oltre 7 miliardi di views su YouTube e un disco di diamante.

Tra gli esponenti della musica internazionale più apprezzati e seguiti del mondo, Post Malone si appresta a far tappa nella penisola per un unico grande evento per il quale i biglietti saranno disponibili in prevendita già questa settimana.

Dopo i concerti della primavera e dell’estate, Post Malone lavorerà al nuovo disco di inediti. Negli scorsi mesi aveva anticipato che gli sarebbe piaciuto rilasciare nuova musica entro la fine del 2020, confidandolo a qualche rivista americana che lo aveva intervistato.

Al momento nessun aggiornamento si ha sullo stato dei lavori in studio di Post Malone ma, se al termine degli eventi in programma dovesse effettivamente lavorare a nuova musica, il piano potrebbe essere compatibile con il rilascio di un nuovo disco entro la fine dell’anno in corso.

Pseudonimo di Austin Richard Post, classe 1995, Post Malone è ai vertici delle classifiche mondiali. cantautore, cantante, rapper e produttore discografico statunitense, proveniente da Syracuse ha debuttato nel 2015 con il singolo White Iverson, che lo ha portato all’attenzione del mondo intero.

Stoney è il suo album d’esordio datato 2016 e nella primavera del 2018 ha pubblicato il secondo progetto discografico dal titolo Beerbongs & Bentleys con il quale ha ottenuto la certificazione di platino negli Stati Uniti in meno di 24 ore.

Post Malone vanta il privilegio di aver battuto il Re del pop. Con l’album Stoney, supera Thriller di Michael Jackson per numero di settimane consecutive di presenza nelle prime dieci posizioni della classifica statunitense BillboardTop R&B/Hip-Hop Albums.

Biglietti in prevendita per Post Malone in Italia

I biglietti per assistere all’unico concerto di Post Malone in Italia saranno disponibili in prevendita su www.105.net dalle 09.00 del 13 febbraio e da venerdì 14 febbraio alle ore 12.00 su vivoconcerti.com.

I biglietti saranno acquistabili presso i rivenditori autorizzati del circuito TicketOne da mercoledì 19 febbraio.