Orario e canali per vedere la presentazione della nuova Ferrari F1 in TV e via web oggi 11 febbraio

Oggi 11 febbraio è il grande giorno della presentazione della nuova Ferrari di Formula 1. L’appuntamento avrà luogo a presso la scuderia della casa automobilistica e per l’occasione ogni dettaglio della rossa di Maranello impegnata nel prossimo mondiale al via a marzo sarà reso noto.

Le modalità per non perdersi lo streaming di presentazione sono molteplici ma prima di tuto va chiarito l’orario esatto in cui il live avrà inizio. Saranno le ore 18:30 quando bisognerà, appunto, sintonizzarsi ai canali Tv o web che trasmetteranno proprio il momento tanto atteso.

Naturalmente, in prima battuta, sarà il sito della casa di Maranello a trasmettere proprio il live di presentazione della nuova Ferrari di Formula 1. Il live sarà visibile da qualunque browser, sia da un computer desktop che da mobile, dunque anche in mobilità. Sempre non avendo a disposizione un televisore, sarà possibile pure seguire l’atteso momento dalla pagina web di Skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport F1.

Per gli abbonati Sky il programma per la presentazione della nuova Ferrari di Formula 1 è particolarmente ricco. La diretta dedicata dagli studi di Sky Sport F1 avrà inizio alle ore 18.15, condotta da Federica Masolin. Poi a partire dalle 18.30 ci sarà il doveroso collegamento con Maranello e a seguire le prime analisi di Davide Camicioli e Matteo Bobbi. Naturalmente i clienti Sky che hanno il servizio Sky Sport attivo potranno visualizzare lo streaming della stessa diretta del canale su smartphone, tablet o anche computer. Attraverso lo stesso canale, infine, il momento potrà essere anche rivisto in un secondo momento e dunque anche nei giorni successivi all’evento di oggi 11 febbraio.

Alla presentazione della nuova Ferrari saranno naturalmente presenti anche i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc che di certo commenteranno la nuova monoposto che li vedrà impegnati nel vicino campionato di Formula 1. Nei prossimi giorni entrambi saranno poi impegnati nei primi test sul circuito di Barcellona.