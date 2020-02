In regalo Motorola Razr con TIM per San Valentino: come provare a vincerlo

Inutile negarlo, il Motorola Razr sta catalizzando l’attenzione di numerosi utenti interessati proprio al dispositivo flessibile. Il suo costo non è certo esiguo, ossia circa 1600 euro, ma ora è possibile pure puntare a vincere il nuovo hardware con TIM, unico operatore italiano a godere proprio della specifica esclusiva di vendita, naturalmente con eSIM.

Il Motorola Razr è proprio il protagonista del concorso TIM Party pensato per la ricorrenza degli innamorati di San Valentino 2020. Già da adesso e fino al prossimo 19 febbraio, tutti i clienti dell’operatore avranno almeno un’occasione per provare a vincere il dispositivo flessibile e dunque ottenerlo a costo zero.

Quanti sono dunque i tentativi che i clienti TIM possono sfruttare per provare a portare a casa il Motorola Razr? In base all’anzianità di permanenza con il vettore mobile, gli utenti avranno più o meno possibilità di conquistare il dispositivo. Avranno una sola chance di gioco, ad esempio, chi è cliente da meno di un anno, due per chi è legato al vettore da almeno 12 mesi e fino a 5 anni; ancora, avranno tre occasioni chi è con il brand da oltre 5 anni. Per finire, 5 possibilità di vincita sono riservate ai cosiddetti clienti convergenti, dunque con linea mobile in abbonamento, TIM 100%, TIM Smart o Connect abbinata alla propria utenza.

Tutti i tentativi di conquista del Motorola Razr andranno provati attraverso l’iniziativa TIM Party. L’eventuale comunicazione di vincita verrà recapitata ai fortunati attraverso i canali di contatto forniti per l’iniziativa a premi. Verrà dunque fornito un modulo di accettazione del premio che andrà compilato in ogni sua parte e spedito entro poche ore, non di più di 48 ore oltre la trasmissione della comunicazione di vincita. Ultima precisazione, sempre per i futuri vincitori del dispositivo flessibile: la consegna del pieghevole Motorola è garantita entro un tempo massimo di 180 giorni, al domicilio indicato per il gioco a premi.