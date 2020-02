Il nuovo singolo di Ermal Meta esce in primavera

Il nuovo singolo di Ermal Meta arriverà molto presto. L’annuncio è di oggi e proviene dall’etichetta discografica dell’artista nella persona del manager Valerio Soave.

A capo dell’etichetta discografica, Soave è intervenuto stamattina su Rai1 a Storie Italiane, il programma che ogni giorno accoglie le migliori (e peggiori) storie dell’Italia. Protagonista della puntata odierna, ancora, il caso Bugo e Morgan, l’abbandono del palco di Sanremo da parte del primo in seguito agli insulti del secondo e alla modifica del testo della canzone Sincero, in diretta TV su Rai1.

Eleonora Daniele ha accolto in studio Soave per un nuova testimonianza sul caso di Sanremo 2020. Nulla di nuovo su Bugo e Morgan, oltre a ciò che era già emerso in conferenza stampa a Sanremo, ma una grande notizia per i fan di Ermal Meta: a primavera tornerà in radio con un nuovo singolo.

Il brano di Ermal Meta in attesa di pubblicazione anticipa il nuovo disco di inediti dell’artista in programma successivamente. Si tratterebbe quindi di un nuovo pezzo inedito che anticiperebbe la nuova strada musicale intrapresa dal cantautore con il prossimo progetto discografico.

Il nome di Ermal Meta, in trasmissione, è uscito in quanto Soave ha ribadito l’interesse di Amadeus nei confronti del brano di Bugo ma l’impossibilità di candidarlo tra i Campioni senza un altro nome al suo fianco.

Da lì l’idea di coinvolgere Morgan nel progetto che avrebbe consentito ad entrambi di ottenere visibilità. Perché proprio Morgan e non Ermal Meta, che fa parte della stessa etichetta di Bugo? Ermal Meta ha preso parte a Sanremo per quattro volte – se consideriamo la partecipazione tra le Nuove Proposte e poi le due volte in gara tra i Campioni, la seconda delle quali con Fabrizio Moro fino alla vittoria con Non Mi Avete Fatto Niente. Ermal Meta inoltre a Sanremo si è visto anche l’anno scorso, in duetto con Simone Cristicchi nella serata cover. Questo, unitamente all’intenzione di lavorare al nuovo disco di inediti prendendo una pausa dalle scene, hanno impedito la candidatura di Ermal al fianco di Bugo a Sanremo.

La spiegazione porta Mescal, intanto, ad anticipare i progetti futuri di Ermal Meta: a primavera un singolo; poi, nel 2021, un tour nei palasport già annunciato.