I vinili dei Pink Floyd da avere assolutamente nella tua collezione

Band inglese di fama planetaria, con milioni di fan di tutte le età e in ogni parte del mondo, i Pink Floyd hanno realizzato durante la loro carriera alcuni album simbolo della musica rock. Dischi come Wish you were here, The dark side of the Moon e The Wall hanno segnato un’epoca, rimanendo attuali ancora oggi con le loro tematiche di rottura e introspezione. Vediamo quali sono i migliori vinili dei Pink Floyd da acquistare assolutamente per una collezione davvero completa.

Vinile Pink Floyd “Wish you were here”

Tra i dischi in vinile dei Pink Floyd da comprare c’è senza dubbio Wish you were here , il nono album della rock band inglese uscito nel 1975. La fuoriuscita del fondatore del gruppo, Syd Barrett, spinge i Pink Floyd alla scrittura di due brani storici del disco, il classico intramontabile Wish you were here e soprattutto Shine on you crazy diamond. Capolavoro indiscusso, questo album viene proposto in edizione rimasterizzata nel 2011 con ristampa del 2016, per ascoltare in alta qualità le tracce memorabili registrate negli iconici studi di Abbey Road. Oltre all’ottimo audio, fedele alla versione originale, si tratta di un’opera da avere assolutamente nella propria collezione dei Pink Floyd in vinile.

Vinile Pink Floyd “Animals”

Pubblicato nel 1977, Animals è un vinile dei Pink Floyd fondamentale per qualsiasi appassionato del gruppo capitanato da Roger Waters. Già dalla copertina, diventata un’immagine simbolica del rock, si capisce subito l’intensità e l’importanza di questo lavoro, in cui emerge tutta la forza artistica della band. Le musiche contenute sono quasi tutte di protesta, una presa di posizione politica e una visione del mondo in contrasto con i canoni dell’epoca, specialmente per quanto riguarda la graffiante Pigs (three different ones). Completano il disco le tracce Pigs on the wing parte uno e due, Dogs e Sheep.

Vinile Pink Floyd “Atom heart mother”

Realizzato nel 1970 e quinto album in studio della rock band, un vinile dei Pink Floyd da collezione è Atom heart mother. Vero e proprio classico, questo disco aiuto il gruppo ad aumentare la propria fama, fino a quel momento non ancora ai livelli stratosferici che i Pink Floyd raggiungeranno soltanto pochi anni dopo, scalando le classifiche britanniche con questa raccolta di canzoni psichedeliche. Non è l’album più famoso della band, ma un disco da veri intenditori e fan del gruppo, con cui ascoltare brani meno famosi come If, Summer ’68, Fat old sun e la lunghissima Alan’s Psychedelic breakfast, per 23 minuti di pura nostalgia degli anni ’60 e ’70.

Vinile Pink Floyd “Obscured by clouds”

Un disco dei Pink Floyd in vinile che può rendere unica la propria raccolta è Obscured by clouds, album pubblicato nel 1972 di rottura rispetto alle sperimentazioni in tipico stile anni ’60 dei due lavori precedenti, Atom heart mother e Meddle. All’interno si trovano 10 brani di buona qualità, con 4 musiche strumentali con i quali Gilmore, Waters, Mason e Wright gettano le basi per l’evoluzione artistica che li porterà alla realizzazione del loro grande capolavoro, The dark side of the Moon. Il disco non riscosse all’epoca molto successo, allo stesso tempo è un LP da acquistare al giorno d’oggi, per capire il percorso musicale della band inglese. Dentro ci sono tracce come Free four, When you’re in e ovviamente Obscured by clouds.

Vinile Pink Floyd “The Piper at the gates of dawn”

Tra i vinili dei Pink Floyd da avere assolutamente nella tua collezione c’è il primo album studio del gruppo, The piper at the gates of dawn. Apparso nei negozi di musica nel 1967, vede come protagonista il tormentato Syd Barrett, il quale lascerà subito dopo la band e ispirerà gli altri membri del gruppo a scrivere canzoni storiche come Wish you were here e Shine on you crazy diamond. L’influenza di Barrett è forte, infatti fu lui a scegliere il nome della rock band per celebrare i bluesman Floyd Council e Pink Anderson. Nella formazione che ha realizzato questo disco psichedelico figurano anche Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason e Bob Klose, mentre fra le tracce rimasterizzate sono presenti titoli come Astronomy domine, Flaming e Instellar overdrive.

Vinile Pink Floyd “The dark side of the Moon”

Ecco finalmente il disco che tutti conoscono, The dark side of the Moon vinile, ottavo album della band pubblicato nel 1973 prima negli Stati Uniti, poi nel Regno Unito e nel resto del mondo. Concept album dove la figura della Luna è metaforica, simboleggiando l’alienazione delle persone che in alcuni spinge verso la morte, la pazzia o l’avidità nei confronti dei soldi. Sembra che tutto sia oscuro in questa visione del mondo, non soltanto un lato dell’esistenza, tra melodie sentimentali e una certa sperimentazione. Con oltre 45 milioni di copie vendute, l’opera dei Pink Floyd The dark side of the Moon vinile è uno dei dischi più famosi e rappresentativi del gruppo inglese, con tracce come Time, Money e The great gig in the sky.

Vinile Pink Floyd “The Wall”

All’interno della propria collezione non può sicuramente mancare The Wall in vinile, un disco storico e rivoluzionario della band inglese da ascoltare con grande attenzione. Questo doppio album del 1979 è diventato una vera e propria icona, tanto che nel 1982 uscì anche un film diretto da Alan Parker e interpretato da Bob Geldof, mentre qualche anno più tardi i Pink Floyd suonarono in onore della caduta del Muro di Berlino. The Wall, il muro, rappresenta una divisione tra ricchi e poveri, nord e sud del pianeta, ma anche tra musicisti e spettatori. All’interno tracce memorabili come Another brick in the wall, Hey you e Comfortably numb.

