Guida Monster Hunter World: come ottenere le skin di Leon e Claire da Resident Evil 2

Con Iceborne, il già incredibile universo di Monster Hunter World si è fatto ancora più ricco. La grande espansione, disponibile da qualche tempo su PlayStation 4 e Xbox One e approdata solo di recente sui lidi dei nostri PC, introduce nuovi segmenti narrativi, armi e armature assortite, mappe mai viste prima e naturalmente tanti famelici mostri da cacciare. Sia in solitaria che in compagnia di altri compagni virtuali in multiplayer online, per una delle esperienze co-op più intense e soddisfacenti dell’attuale generazione.

Con l’arrivo del mastodontico DLC anche su PC, gli utenti da “Master Race” possono quindi godersi tutte le bellezze “ghiacciate” messe a punto dagli sviluppatori di casa Capcom. Accompagnate per altro pure dagli eventi speciali che i fan su console di ultima generazione hanno già potuto saggiare con mano e pad. In particolare, il colosso di Osaka ha messo a disposizione di tutti gli interessati l’evento Monster Hunter World x Resident Evil, andando così a far incontrare due delle saghe più amate presenti nella sua vasta libreria di IP originali.

Monster Hunter World x Resident Evil: guida alle skin di Leon e Claire

Il crossover con il survival horror – per cui attendiamo l’uscita di Resident Evil 3 Remake, fissata al 3 aprile 2020 su PC, PS4 e Xbox One – permette, tra le altre cose, di cambiare l’outfit del nostro alter ego virtuale con le skin di Claire Redfield e Leon S. Kennedy, vale a dire i protagonisti del secondo capitolo del brand orrorifico, anche lui tornato sulle piattaforme moderne con un rifacimento particolarmente apprezzato da pubblico e stampa – fiondatevi qui per recuperare la nostra recensione. I due costumi si comportano come veri e propri set di armatura tradizionali di Monster Hunter, da forgiare quindi nella Fucina.

Per ottenere le skin, di conseguenza, avrete bisogno di trovare i materiali richiesti e successivamente portarli alla Fucina per procedere alla forgiatura. Da notare che i costumi di Leon e Claire da Resident Evil possono essere anche potenziati, così da renderli più resistenti ed efficaci in battaglia, addirittura negli scontri più ardui e concitati. I materiali principali sono i badge della S.T.A.R.S., che come immaginerete possono essere guadagnati solo nel corso dell’evento crossover tra Monster Hunter World Iceborne e Resident Evil 2. In particolare, la skin della sorella del veterano Chris potrà essere forgiata una volta collezionati 6 badge S.T.A.R.S., 2 ali di Vaal Hazak, 3 unità di sangue puro del Drago e 2 membrane di Deathweaver. Il costume di Leon avrà bisogno degli stessi oggetti, con la differenza che al posto delle 2 ali di Vaal Hazak avrete bisogno di 2 zanne di Shadowpierce.

Offerta Monster Hunter World: Iceborne - Master Edition - Playstation 4 Contiene: Monster Hunter world e l'attesissima espansione iceborne

Nuova ambientazione con nuovi nemici, in aggiunta alla line-up di...

I materiali di nostro interesse sono di fatto ricompense per l’uccisione di Blackveil Vaal Hazak o per aver portato a termine la missione crossover di Resident Evil. Per partecipare all’evento, dovrete aver raggiunto almeno il livello Maestro 20: nel corso della ricerca, un Blackveil Vaal Hazak deve essere ucciso in meno di 50 minuti, così da guadagnare più volte i badge S.T.A.R.S. e i materiali richiesti per la forgiatura delle due skin.