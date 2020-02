Elodie apre i concerti di Liam Payne in Italia, a Lucca e Roma: prezzi dei biglietti in prevendita

Liam Payne in Italia per due date evento a luglio. Ad aprire i concerti sarà Elodie, reduce dalla recente partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Andromeda.

I due concerti di Liam Payne in Italia sono stati annunciati oggi: l’artista si esibirà dal vivo al Lucca Summer Festival il prossimo 19 luglio e al Roma Summer Fest il prossimo 20 luglio.

Il primo concerto si terrà in Piazza Napoleone a Lucca, il secondo presso la Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica di Roma.

I biglietti per entrambi i concerti saranno disponibili in prevendita da mercoledì 12 febbraio alle ore 10.00 su D’Alessandro E Galli e su TicketOne.it, solo online. Da sabato 15 febbraio alle ore 10.00 i biglietti saranno disponibili in prevendita anche presso i punti vendita abituali.

Con oltre 3 miliardi e mezzo di stream ed un album di debutto che ha già scalato le classifiche, Liam Payne si prepara a calcare i palchi del mondo. L’Italia farà parte del suo tour estivo in programma in Europa e per i due live nel nostro Paese ci sarà una guest star: Elodie Di Patrizi.

La cantante presenterà i brani dell’album This Is Elodie, disponibile nei negozi e in digital download, che segue la partecipazione al Festival numero 70 della Canzone Italiana di Sanremo con il brano Andromeda.

Liam Payne ha venduto più di 18 milioni di singoli e ha superato i 3.7 miliardi di stream in soli due anni. I dati fanno riferimento esclusivo al periodo che ha fatto seguito allo scioglimento degli One Direction, ovvero al percorso solista di Liam.

Il cantante presenterà l’album d’esordio LP1, già disponibile negli store digitali e nei negozi. Il disco contiene anche l’ultimo singolo, Live Forever.

I concerti di Liam Payne in Italia

19 luglio – LUCCA SUMMER FESTIVAL

20 luglio – ROMA SUMMER FEST | CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Biglietti in vendita da:

– Mercoledì 12 febbraio alle ore 10:00 su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it

– Sabato 15 febbraio alle ore 10:00 PREVENDITE ABITUALI AUTORIZZATE

I prezzi dei biglietti per il concerto a Lucca

Statua Gold €90,00 + diritti di prevendita

Tribuna Numerata €90,00 + diritti di prevendita

Pit Area – Posto In Piedi €52,00 + diritti di prevendita

Posto in piedi €40,00 + diritti di prevendita

VIP LSF EXPERIENCE: 250,00

I prezzi dei biglietti per il concerto a Roma

Parterre €43,00 + diritti di prevendita

Tribuna centrale €52,00 + diritti di prevendita

Tribuna mediana €52,00 + diritti di prevendita

Tribuna laterale €43,00 + diritti di prevendita

Tribuna alta €35,00 + diritti di prevendita