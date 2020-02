Copertura garanzia di Huawei su accessori e componenti: chiarezza sulle scadenze

Ciascun prodotto Huawei che decidete di acquistare è coperto da garanzia. Fondamentalmente, uno smartphone (ad esempio) vi dà certezze per due anni, ma non tutti sanno che ciascun componente o accessorio possa essere soggetto a tempistiche differenti sotto questo punto di vista. Dopo aver analizzato alcuni costi fuori garanzia imposti al pubblico con un approfondimento che risale a pochi giorni fa, ma soprattutto dopo aver notato grande confusione sui social su queste tematiche, oggi 11 febbraio ho deciso di raccogliere alcune informazioni utili per tutti.

Tutte le scadenze sulla garanzia concepita da Huawei

Provando ad analizzare informazioni più specifiche e concrete, abbiamo da analizzare in primis la categoria smartphone, coi relativi accessori inclusi nella confezione. Qui Huawei copre la batteria integrata per 24 mesi, mentre la batteria removibile gode di soli 6 mesi di garanzia. Quanto al caricabatteria, anche qui il timing è di 6 mesi. A chiudere troviamo il cavo USB a 12 mesi e gli auricolari a 3 mesi.

Passando ai tablet, il prodotto in sé è garantito per 24 mesi, mentre tra gli accessori inclusi nella confezione abbiamo gli stessi cinque elementi degli smartphone, con le medesime tempistiche di copertura sul fronte garanzia. Occhio al settore PC, con garanzia di 24 Mesi. Passando ai suoi accessori, abbiamo la batteria integrata coperta per 24 mesi, quella removibile per 6 mesi, mentre il caricabatteria è garantito per 6 mesi. Attenzione anche al sistema Windows preinstallato (12 mesi), auricolari (se applicabili, per 3 mesi), mentre tra gli altri prodotti si segnalano mouse, tastiera, penna, Huawei dock per 12 mesi.

Tocca passare a questo punto agli SmartWatch, garantiti per 24 mesi, mentre tra gli accessori, si segnalano il caricabatteria per 6 mesi ed il cavo USB per 12 mesi. Parentesi Band (24 mesi), con caricabatteria tra gli accessori garantito per 6 mesi e cavo USB per 12 mesi. Sul fronte Smart Home (24 mesi), focus sul caricabatteria coperto per 6 mesi

La conferma sui prezzi riportati è arrivata dai colleghi di Arduer in queste ore, ma a conti fatti nasce da un report ufficiale che ho pescato anche sul sito di Huawei Italia.