Parasite conquista gli Oscar 2020: ecco chi sono tutti i vincitori

Finalmente ci siamo: abbiamo tutti i vincitori degli Oscar 2020 e non sono mancate le sorprese. Quella che si è appena chiusa è stata una serata segnata dalla passione per il cinema, dagli intervalli musicali (che, come avevamo detto già in precedenza, hanno scaldato il palco) e dalla voglia di rivoluzionare questa manifestazione.

Alle 2:00, ora italiana, gli attori sono iniziati a salire sul Dolby Theatre a Los Angeles, dopo il consueto appuntamento con il red carpet. Intorno alle 5:30 è stato assegnato il premio per il Miglior film a Parasite, a dispetto di molti pronostici. Ecco quindi tutte le candidature e i relativi vincitori.

Oscar 2020: Parasite è il vero vincitore

Già prima dell’evento, Bong Joon-ho è stato il vero vincitore, dato il successo ottenuto in tutto il mondo. Il regista sudcoreano, con il suo Parasite, ha vinto ben 4 Premi Oscar, tra cui quello per il Miglior film straniero, per la regia e per il Miglior film. Con sei candidature durante la Notte degli Oscar e 150 milioni di dollari incassati nel mondo, questo lungometraggio è stata una vera e propria conquista.

Anche nei paesi in cui i film asiatici non riscuotono solitamente molto successo, questa commedia nera ha rappresentato una vera e propria scoperta. Parasite, che unisce ironia e dramma, mostra una lotta di classi e l’incontro tra ricchi e poveri. Una commedia dal gusto agrodolce che ricorda spesso la produzione cinematografica italiana. Le categorie per cui questo film concorreva erano le seguenti:

Miglior Film

Miglior regia

Miglior sceneggiatura originale

Miglior film internazionale

Miglior montaggio

Miglior scenografia

Ringrazio Scorsese e Tarantino. Vorrei dividere l’Oscar con tutti i candidati.

Ha dichiarato Joon-ho, che ha convinto il pubblico a offrire una standing ovation a Martin Scorsese. Il regista coreano ha dimostrato inoltre di essere un appassionato di cinema e di essere quasi riconoscente a quelle icone del grande schermo che ha studiato e che oggi è riuscito a fronteggiare. Un messaggio che potrebbe essere rivolto a tutti gli aspiranti registi.

Bong Joon-ho ha poi ironicamente detto:

Continuerò a bere fino a domattina.

L’Academy sembrerebbe quindi aver rivoluzionato questa importante manifestazione, ponendo sullo scalino più alto un film non statunitense, bensì una pellicola della Corea del Sud. Questa è la prima volta che un film non in lingua inglese conquista questo importantissimo premio. Parasite si è trovato a compete con The Irishman, di Scorsese, C’Era Una Volta A… Hollywood, di Tarantino, Joker, di Phillips e 1917, di Mendes (il favorito).

Tutte le candidature e i vincitori

Miglior Film

Le Mans ’66 – La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta… a Hollywood

Parasite – vincitore

Oscar 2020: Miglior Regia

The Irishman – Martin Scorsese

Joker – Todd Phillips

1917 – Sam Mendes

C’era una volta… a Hollywood – Quentin Tarantino

Parasite – Bong Joon-ho – vincitore

Migliore Attrice protagonista

Come successo per i migliori attori non protagonisti, anche il premio per la Migliore attrice protagonista è stato consegnato alla favorita, ovvero Renée Zellweger, per il ruolo nel film Judy. Questo è il secondo Oscar vinto dall’attrice, premiata con la statuetta riservata alla Migliore attrice non protagonista nel 2004 per Ritorno A Cold Mountain. Judy analizza gli ultimi e duri anni della vita di Judy Garland, celebre attrice e cantante che ha segnato l’Hollywood classica.

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Essere stata presa in considerazione tra queste bravissime colleghe è stato un onore. Judy Garland ci ha insegnato tanto. Questo premio è per lei.

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Storia di un matrimonio

Saoirse Ronan – Piccole Donne

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy – vincitore

Oscar 2020: Migliore Attore protagonista

L’ultima interpretazione di Joaquin Phoenix ha concesso all’attore di vincere il premio come Miglior attore protagonista. Un personaggio realistico e capace di creare nel pubblico un forte senso di empatia: Joker si è rivelato un personaggio molto particolare. Phoenix, come già successo in passato, ha offerto un discorso molto intenso, che ha commosso molti dei partecipanti.

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Sono pieno di gratitudine. Non mi sento superiore a nessuno, perché tutti in questa sala condividiamo l’amore per il cinema senza il quale non so cosa sarei diventato. Ma soprattutto il cinema mi ha dato l’opportunità di dare voce a chi non ce l’ha.

Questo è il primo Oscar vinto dall’attore e la sua quarta candidatura.

Antonio Banderas – Dolor y Gloria

Leonardo DiCaprio – C’era una volta… a Hollywood

Adam Driver – Storia di un matrimonio

Joaquin Phoenix – Joker – vincitore

Jonathan Pryce – I Due Papi

Migliore Attore non protagonista

Tom Hanks – Un amico straordinario

Anthony Hopkins – I due Papi

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – C’era una volta… a Hollywood – vincitore

Oscar 2020: Migliore Attrice non protagonista

Kathy Bates – Richard Jewell

Laura Dern – Storia di un matrimonio – vincitore

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Piccole donne

Margot Robbie – Bombshell

Migliore Sceneggiatura originale

Cena con delitto – Knives Out

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta… a Hollywood

Parasite – vincitore

Oscar 2020: Migliore Sceneggiatura non originale

The Irishman

Jojo Rabbit – vincitore

Joker

Piccole donne

I due Papi

Migliore Film Internazionale

Corpus Christi

Honeyland

I Miserabili

Dolor y Gloria

Parasite – vincitore

Oscar 2020: Migliore Film d’animazione

Dragon Trainer 3

I Lost My Body

Klaus

L’anello mancante

Toy Story 4 – vincitore

Miglior Montaggio

Le Mans ’66 – La grande sfida – vincitore

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Oscar 2020: Migliore Scenografia

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

C’era una volta… a Hollywood – vincitore

Parasite

Migliore Fotografia

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917 – vincitore

C’era una volta… a Hollywood

Oscar 2020: Migliori Costumi

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne – vincitore

C’era una volta… a Hollywood

Miglior Trucco e acconciature

Bombshell – vincitore

Joker

Judy

Maleficent 2

1917

Oscar 2020: Migliori Effetti visivi

Avengers: Endgame

The Irishman

Il re leone

1917 – vincitore

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Miglior Montaggio Sonoro

Ad Astra

Le Mans ’66 – La grande sfida

Joker

1917

C’era una volta… a Holllywood

Oscar 2020: Miglior sonoro

Le Mans ’66 – La grande sfida – vincitore

Joker

1917

C’era una volta… a Hollywood

Star Wars – L’ascesa di Skywalker

Miglior Colonna sonora originale

Joker – vincitore

Piccole donne

Storia di un matrimonio

1917

Star Wars – L’ascesa di Skywalker

Oscar 2020: Miglior Canzone Originale

Elton John, dopo aver deliziato il pubblico con un’esibizione musicale, ha conquistato il premio per la Miglior canzone originale, grazie alla pellicola Rocketman. L’icona della musica è salita sul palco insieme a Bernie Taupin, con cui collabora dal lontano 1967. Questo è il secondo premio Oscar vinto da John durante la sua carriera. Nel 1995 aveva già trionfato per la canzone Can You Feel the Love Tonight, presente nel film Il Re Leone.

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” – Toy Story 4

“(I’m Gonna) Love Me Again” – Rocketman – vincitore

“I’m Standing with You” – Breakthrough

“Into the Unknown” – Frozen 2 – Il segreto di Arendelle

“Stand Up” – Harriet

Miglior Documentario

American Factory – vincitore

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Oscar 2020: Miglior Cortometraggio documentario

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone (If you’re a Girl) – vincitore

Life Overtakes Me

Louis Superman

Walk Run Cha-cha

Miglior Cortometraggio

Brotherhood

Nefta Football Club

The Nighbor’s Window – vincitore

Saria

A Sister

Oscar 2020: Miglior Cortometraggio d’animazione