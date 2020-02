The Good Doctor 4 ci sarà, arriva il rinnovo ad un passo dalla messa in onda italiana degli episodi della terza stagione

The Good Doctor 4 ci sarà, adesso è una certezza. I rumors dei giorni scorsi hanno trovato una conferma ufficiale dai vertici della ABC che hanno annunciato poco fa che Shaun e i suoi torneranno anche nella prossima stagione televisiva, 2020-2021, con nuovi episodi che permetteranno al pubblico di conoscere i risvolti degli eventi del finale della terza stagione.

The Good Doctor 4 ci sarà perché la serie è una delle più viste della ABC in questa stagione con una media di 15.6 milioni totali su multipiattaforma dopo 35 giorni di visione. I dati non fanno altro che migliorare se oltre alla diretta del lunedì si tiene conto dello streaming e degli accessi seguenti alla messa in onda e questo non poteva che portare ad un altro rinnovo per la serie che attualmente è in onda con gli episodi della terza stagione negli Usa e, presto, anche in Italia.

I nuovi episodi arriveranno su Rai2 proprio dal 14 febbraio per la gioia dei fan della serie e di Freddie Highmore che interpreta qui il ruolo di un giovane chirurgo autistico Shaun Murphy. A firmare la serie è il papà di Dr House M.D. David Shore e la ABC non poteva fare scelta migliore tant’è che proprio poco fa, Karey Burke, presidente della ABC Entertainment, ha spiegato in un comunicato ufficiale:

“The Good Doctor è stato una pietra miliare il lunedì sera ed è una di quelle serie sentite che affrontano senza paura l’inclusività. Lo storytelling ponderato di David Shore, combinato con un cast incredibile guidato dalla performance sfumata di Freddie Highmore nei panni del Dr. Shaun Murphy, è ciò che ha reso questa serie un successo eccezionale nelle ultime tre stagioni e sono entusiasta di vedere dove ci porterà dopo”.

Dal canto suo Jason Clodfelter, copresidente della Sony Pictures Television, ha ringraziato i vertici ABC rilanciando:

“Siamo incredibilmente grati alla ABC per tutto il loro continuo supporto e a David Shore per aver portato The Good Doctor in televisione nel momento giusto; il viaggio complicato, sorprendente ed emotivo dello spettacolo è la ricetta perfetta per ora”.

Ecco il promo italiano dei nuovi episodi:

Nell’attuale terza stagione, Shaun continua a usare le sue straordinarie doti mediche presso il reparto chirurgico dell’ospedale St. Bonaventure mentre la sua vita privata continua a cambiare ed evolversi tra amici e possibili interessi amorosi. I nuovi episodi sbarcheranno su Rai2 proprio il 14 febbraio, al venerdì, con ben due episodi e questo lascia pensare che sarà solo la prima parte ad andare in onda, almeno per adesso.