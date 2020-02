Sfuggire alle rimodulazioni TIM del 27 febbraio con la scappatoia piano Facile

Nuove rimodulazioni TIM arriveranno inesorabilmente il prossimo 27 febbraio, giusto dunque comprendere se siano disponibili delle scappatoie per chi non vorrà vedere maggiorarsi la spesa telefonica mensile. La buona notizia è che il rimedio esiste ed è rappresentato dal piano TIM Facile .

Le rimodulazioni TIM in arrivo tra circa 15 giorni investiranno coloro che non hanno alcuna offerta attiva legata alla loro SIM telefonica. Chi non ha dunque a disposizione un bundle di minuti, SMS o anche giga a disposizione, si vedrà addebitati quasi due euro in più al mese, per la precisione 1,99 euro. La scappatoia proposta è il passaggio al piano Facile TIM a consumo. Quest’ultimo non prevede alcun costo fisso ma 49 centesimi di euro al minuto di conversazione, mentre l’invio di un SMS comporta la spesa di 7,32.

Come è possibile dunque evitare le rimodulazioni TIM di questo febbraio e passare al piano Facile TIM appena descritto? Il passaggio è gratuito, almeno per il momento, come sottolineano anche i colleghi di Mondomobileweb.it. L’operazione può essere eseguita in diversi modi ossia attraverso l’area clienti MyTIM dal sito dell’operatore ma pure chiamando i numeri 409162 o 40916 e seguendo le istruzioni della voce guida. In alternativa, la richiesta di passaggio al piano senza costi fissi può essere richiesto anche ad un operatore del 119: il cisto accessorio di 3,99 per il servizio reso non dovrebbe essere scalato in questo caso.

A seguito delle rimodulazioni TIM, il piano Facile è stato pensato per garantire ai clienti un’alternativa proprio come stabilito dalla delibera AGCOM 326/10/CONS. L’Autorità ha costretto gli operatori a prevedere delle misure di tutela del proprio parco clienti e se in passato era prevista una TIM a secondi, il nuovo piano Facile risulta essere la soluzione giusta per chi non vuole pagare un costo fisso mensile se sprovvisto di piano.

