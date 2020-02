Probabile device Xiaomi con fotocamera da 256MP: ipotesi per l’anno prossimo

Credete che il sensore da 108MP montato sullo Xiaomi Mi Note 10 sia il top? Aspettate di vedere cosa il produttore cinese potrebbe avere in serbo per il prossimo anno. Stando a quanto pubblicato su Weibo, si parlerebbe addirittura di un sensore da 256MP, almeno stando alle immagini trapelate e che vi proponiamo a seguire. Le informazioni in nostro possesso sono davvero poche per poter tracciare un quadro completo delle caratteristiche che dimostrerà poi di avere questo fantomatico sensore da 256MP, che dovrebbe adottare la tecnologia Quad Bayer. Non sappiamo ancora nemmeno quale sarà l’OEM designato a produrlo (molto probabilmente uno tra Samsung e Sony).

Una cosa è certa: se dovesse essere, se ne riparlerà senz’altro il prossimo anno, visto che per il 2020 Xiaomi è coperta dal sensore da 108MP prodotto da Samsung (lo stesso che già equipaggia il Mi Note 10 e che verrà montato anche sui Samsung Galaxy S20). Al momento si naviga nel campo delle speculazioni pure e semplici: non c’è ancora niente di concreto su cui basare il nostro discorso (gli unici indizi che ci consentono di ragionare in questo senso sono le immagini del brevetto che vi alleghiamo a seguire).

Del resto, era all’incirca metà gennaio quando vi parlammo per la prima volta della possibilità di assistere in futuro al lancio di uno smartphone con una fotocamera da 256MP (si parlò, all’epoca, dell’eventuale presenza di alcuni algoritmi di interpolazione piuttosto che di un vero e proprio sensore da 256MP, ma la cosa resta ancora tutta da chiarire), essendo stata scovata l’immagine di un’interfaccia che ne faceva chiara allusione. Certo, poteva trattarsi di un fake, ma adesso quelli che sembravano essere solo voci di corridoio fini a sé stesse potrebbero essere sul punto di incontrare un qualche fondamento.