Prima del previsto gli Honor 30: prime rivelazioni sulla data di uscita

Avete in testa la prossima linea degli Honor 30? Non siete i soli: ci sta pensando intensamente anche il produttore cinese, come riportato dal noto leaker ‘Teme‘ (conosciuto anche come ‘@RODENT950‘). La serie dovrebbe essere pronta al debutto per aprile 2020, e quindi con un mese di anticipo rispetto a quanto fatto dai precedenti Honor 20 e Honor 20 Pro, che ricordiamo essere stati presentati lo scorso 21 maggio.

Non abbiamo notizie circa le specifiche tecniche di Honor 30, che dovrebbe comunque fare del comparto fotografico una delle sue armi migliori. Purtroppo, è altamente probabile che la serie risulti sprovvista dei servizi Google per effetto del ban USA che ancora pende sulla testa del produttore cinese, che non se la sta passando bene anche per via del Coronavirus. L’agente patogeno diffusosi in Cina sta stravolgendo i piani dei vari OEM: pensate, per esempio, a quello che sta succedendo nell’ambito del MWC 2020 di Barcellona, disertato già da tantissime aziende (LG non ci sarà, come già dichiarato qualche giorno fa, ed adesso anche Samsung ha fatto sapere di aver ridimensionato il progetto iniziale, presenziando sì, ma col freno a mano tirato per ragioni di sicurezza).

La situazione non era già delle migliori prima, figuriamoci adesso: il periodo non promette bene, ma questo non sembra aver inciso sulle intenzioni del produttore cinese, che addirittura potrebbe anticipare di un mese abbondante la presentazione dei prossimi Honor 30, seppur orfani dei servizi Google (sappiamo che l’OEM sta sopperendo in altro modo, ovvero puntando con decisione sulla soluzione proprietaria, rappresentata dai Huawei Mobile Services, che ancora tanta strada dovranno fare per poter raggiungere il livello della controparte di Big G). A voi la serie degli Honor 30 continua a stuzzicare, nonostante l’handicap dei GSM? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.