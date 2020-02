Oscar 2020, Luke Perry non è stato ricordato nel video commemorativo: i fan protestano

La Notte degli Oscar 2020 è appena terminata e le critiche iniziano a farsi strada. Nel video commemorativo In Memoriam, con cui sono state ricordate le personalità del cinema scomparse durante l’ultimo anno, non è stato inserito Luke Perry. Il volto di Beverly Hills si è spento lo scorso marzo all’età di 52 anni.

I fan del compianto attore sono subito intervenuti sui social, facendo notare che nel filmato accompagnato dalla voce di Billie Eilish, che ha offerto una cover di Yesterday dei Beatles, non si faceva riferimento a Perry, anche se aveva avuto anche un ruolo in un film candidato. L’attore statunitense è infatti apparso nella pellicola C’Era Una Volta A… Hollywood, diretta da Quentin Tarantino.

Nel video sono stati menzionati molti nomi noti, tra cui Kobe Bryant, stella dell’NBA che si è spenta pochi giorni fa in seguito a un incidente, e Kirk Douglas, morto il 5 febbraio 2020 all’età di 103 anni. Un’altra assenza ha colpito negativamente i fan: il giovane attore Cameron Boyce, che si è spento nel sonno alla tenera età di 20 anni, non è stato citato nel video In Memoriam.

Perry è un attore famoso specialmente per aver prestato il volto a Dylan in Beverly Hills, 90210 (in ben 199 episodi) e, più recentemente, al padre di Archie Andrews nella serie TV Riverdale. L’attore è deceduto il 4 marzo 2019 in seguito alle complicazioni sorte a causa di un aneurisma celebrare. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale a pochi mesi fa, proprio per il piccolo ruolo, al fianco di Leonardo DiCaprio, nella parte finale di C’Era Una Volta A… Hollywood.

Luke Perry's last movie was Once Upon a Time in Hollywood. The man was more talented than most current actors' left pinky. Can't throw his photo up for .4 seconds at the Oscars? That's some bullshit. pic.twitter.com/J8ucjvIca9 — The Hof (@LaurHof11) February 10, 2020

L’ultimo film di Luke Perry è stato C’Era Una Volta A… Hollywood. L’uomo aveva più talento nel solo mignolo sinistro rispetto a molti attori presenti. Non è possibile lanciare la sua foto per 4 secondi agli Oscar?

Questo è solo uno tra i numerosi commenti scritti sui social dai fan, colpiti dall’assenza del loro beniamino.

Oof! Not including Cameron Boyce and Luke Perry was a HUGE mistake academy! #Oscars pic.twitter.com/16lmz4lcUH — E-Mack 🧢 (@emacdaddy1234) February 10, 2020