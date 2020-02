L’instore tour di Leo Gassmann parte da Roma: tutti gli appuntamenti firmacopie

Parte da Roma l’instore tour di Leo Gassmann. Il vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020 intraprende una tournée firmacopie in alcune delle principali città italiane per incontrare i suoi fan.

L’instore tour parte oggi dalla sua Roma, città che Leo ha dovuto raggiungere già ieri saltando l’ospitata tradizionale a Domenica In per motivi di studio. Leo Gassmann ha infatti la frequenza obbligatoria all’università e aveva lezione già stamattina: non ha quindi partecipato alla trasmissione di Mara Venier in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo dopo la conclusione del Festival numero 70. La presentatrice ha accolto al tutti i Campioni di Sanremo per alcuni commenti a caldo.

Oggi Leo Gassmann sarà alla Feltrinelli di Via Appia Nuova a Roma alle ore 18.00 per firmare le copie del suo album d’esordio, Strike, rilasciato con Universal Music Italia.

A seguire, incontrerà i fan il 15 febbraio a Napoli, il 17 febbraio a Bari, il 21 febbraio a Bologna e il 24 febbraio a Milano. Il 28 febbraio sarà a Firenze e il 2 marzo sarà a Genova.

Nei prossimi giorni verranno annunciati nuovi appuntamenti con Leo Gassmann per la presentazione di Strike, l’album anticipato dal singolo Vai Bene Così, presentato nella categoria delle Nuove Proposte di Sanremo 70 e vincitore della sezione.

Tra non molto, Leo Gassmann salirà anche sul palco per alcuni concerti dal vivo. Le date del tour sono in via di definizione e verranno annunciate prossimamente sui canali ufficiali dell’artista.

Strike è intanto disponibile in versione fisica e digitale, anche in versione autografata su Amazon.

Le date dell’instore tour di Leo Gassmann:

10 febbraio: Roma, Feltrinelli di Via Appia Nuova – ore 18.00

15 febbraio: Napoli, Feltrinelli di Piazza Dei Martiri – ore 18.00

17 febbraio: Bari, Feltrinelli di Via Melo – ore 18.00

21 febbraio: Bologna, Feltrinelli di Via Ravegnana – ore 18.00

24 febbraio: Milano, Feltrinelli di Piazza Piemonte – ore 18.30

28 febbraio: Firenze, Feltrinelli Red di Piazza Della Repubblica – ore 18.00

2 marzo: Genova, Feltrinelli di Via Ceccardi – ore 18.00