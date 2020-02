L’instore tour dei Pinguini Tattici Nucleari per Fuori Dall’Hype: tutti gli appuntamenti firmacopie

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano le date dell’instore tour promozionale. Dopo il Festival di Sanremo 2020, per il gruppo è il momento di incontrare i fan sin attesa dei concerti che lo porteranno ad esibirsi nei palasport quest’anno.

Il nuovo progetto discografico è stato rilasciato in versione fisica e digitale venerdì 7 febbraio ed è un repack del disco precedente. Ci sono 10 tracce di Fuori Dall’hype e le nuove versioni di Irene e di Cancelleria, riarrangiate e rimasterizzate. Ci sono inoltre tre brani totalmente inediti: Ringo Starr, il brano presentato al Festival di Sanremo e stabile al primo posto della top 50 Italy di Spotify Italia e ai primi posti della Top5 radio; Bergamo e Ridere, scritti dopo l’uscita di Fuori Dall’Hype.

I Pinguini Tattici Nucleari si sono piazzati al terzo posto al Festival di Sanremo 2020. Prima di loro il vincitore, Diodato, e il secondo classificato, Francesco Gabbani. un podio che ha messo d’accordo tutti (o quasi) e che ha portato i Pinguini Tattici Nucleari a farsi conoscere dalla ricca platea di Rai1 nell’edizione numero 70 della kermesse canora dedicata alla musica italiana.

Per i Pinguini Tattici Nucleari, che al Festival hanno portato Ringo Starr, è ora il momento degli incontri con i fan.

Il primo appuntamento è fissato alla Feltrinelli di Milano (Piazza Piemonte) il 12 febbraio. Il gruppo arriverà poi a Torino (Feltrinelli Porta Nuova), Bologna (Feltrinelli Piazza Ravegnana), Firenze (Feltrinelli Red p.zza della Repubblica) e Roma (Feltrinelli via Appia). Un abbraccio ai fan che li hanno sempre sostenuti ma anche sii nuovi, che hanno avuto modo di conoscerli sono attraverso l’esperienza sanremese è ciò che ci attende nei 5 appuntamenti già annunciati.

Successivamente i Pinguini Tattici Nucleari saranno in tour nei palazzetti. Si parte da Pordenone (27 febbraio) e Milano (29 febbraio, SOLD OUT) per poi toccare Padova (2 marzo), Firenze (3 marzo), Roma (6 marzo), Bologna (12 marzo), Montichiari (14 marzo) e Torino (16 marzo).

Il raddoppio al Mediolanum Forum di Milano il 19 marzo chiude la tournée con una grande festa musicale. I biglietti per tutti i concerti sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati

Le date dell’instore tour dei Pinguini Tattici Nucleari

12 febbraio – Milano, Feltrinelli Piazza Piemonte ore 18.30

13 febbraio – Torino, Feltrinelli Porta Nuova ore 18.00

14 febbraio – Bologna, Feltrinelli Piazza Ravegnana ore 18.00

18 febbraio – Firenze, Feltrinelli Red p.zza della Repubblica ore 18.00

20 febbraio – Roma, Feltrinelli via Appia ore 18.00