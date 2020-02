Le nuove serie tv spagnole di Amazon in produzione nel 2020

In un momento particolarmente prolifico per il mercato dell’audiovisivo in Spagna, anche Amazon Studios ha deciso di investire sul mercato iberico e ha già in serbo diverse nuove serie tv spagnole che entreranno in produzione entro il 2020.

Dai drammi epici alle commedie romantiche, passando per reboot di serie di grande successo nei primi anni Duemila, Amazon ha deciso di fare concorrenza a Netflix (finora la piattaforma che più ha investito sulle produzioni spagnole) producendo e distribuendo molti titoli originali.

Tra quelle già annunciate, ecco le più attese serie tv spagnole in arrivo su Amazon Prime Video tra il 2020 e il 2021, che potranno essere viste sottoscrivendo un abbonamento ad Amazon Prime Video.

El Cid

L’epica saga di Rodrigo Díaz de Vivar, meglio noto come El Cid Campeador, rivivrà in questo adattamento con protagonista Jaime Lorente, il Denver de La Casa di Carta: annunciata la scorsa estate, la serie ispirata al celeberrimo Poema del mio Cid è la prima in lingua spagnola prodotta e distribuita nel mondo da Amazon Prime Video, con un budget che sarà quello delle grandi occasioni. Basti pensare che sono stati allestiti 4.000 mq di set per ricreare l’ambientazione medievale del Sultanato di Saragozza.

Una Questione Privata

È la storia di Marina Belloch, una donna dell’alta società che negli anni ’40 si mette sulle tracce di un serial killer di prostitute, con l’aiuto del suo fedele maggiordomo Hector. Dovrà tuttavia affrontare le resistenze della famiglia (in particolare di suo fratello) e della polizia, in un mondo maschilista e pieno di pregiudizi sulle donne detective. La serie è stata creata da Ramon Campos, ideatore di alcune delle serie spagnole di maggior successo degli ultimi anni come Le Ragazze del Centralino, Fariña e il franchise Velvet.

3Cammini

Titolo originale 3Caminos, la serie racconta la storia dell’incontro fra cinque persone provenienti da diversi paesi, impegnate a percorrere il celebre Camino di Santiago de Compostela: un viaggio interiore alla scoperta di loro stessi che li porterà ad incontrarsi più volte per lo stesso pellegrinaggio a distanza di diversi anni tra il 1996 e il 2021. 3Cammini sarà distribuita in sei lingue: inglese, tedesco, coreano, italiano, spagnolo e galiziano.

La Templanza

Interpretata da Leonor Watling e Rafael Novoa, questa serie da dieci episodi è l’adattamento del romanzo omonimo di María Dueñas, un dramma romantico ambientato nel diciannovesimo secolo. La storia è quella di Mauro Larrea e Soledad Montalvo, un uomo e una donna i cui destini si incrociano in diversi momenti della vita e in luoghi affascinanti e difficili come le comunità minerarie messicane e l’eccentrica Cuba, l’alta società londinese e le cantine di Jerez, nel sud della Spagna.

El Internado: Las Cumbres

Amazon Studios ha iniziato il 2020 annunciando la produzione di El Internado: Las Cumbres, il reboot del teen drama spagnolo che spopolò nel mondo circa dieci anni fa. Come la serie originale, anche questo nuovo format sarà un mistery ambientato in una scuola superiore, frequentata da allievi ribelli che si ritrovano invischiati in avventure pericolose e terrificanti. La serie entrerà in produzione nel primo trimestre 2020.