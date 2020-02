Innamorarsi delle offerte Amazon di San Valentino 2020 su Huawei P30 Lite e Xiaomi Redmi Note 8T

Siamo al cospetto delle ultime occasioni disponibili tra le offerte Amazon di San Valentino 2020. In questo lunedì 10 febbraio, ci sono da segnalare almeno due promozioni che investono due dispositivi di fascia media ossia il Huawei P30 Lite e lo Xiaomi Redmi Note 8T. Due smartphone dal prezzo più che mai contenuto in queste ore e che dunque si prestano molto bene ad un regalo per la occorrenza degli innamorati, sia per una lui che per una lei in cerca di un nuovo telefono.

Entrambe le offerte Amazon esaminate in questo approfonfimento rientrano decisamente tra quelle di San Valentino 2020 in quanto lo store assicura di certo la consegna del nuovo hardware entro venerdì 14 febbraio, almeno al momento di questa pubblicazione e anche con modalità di spedizione gratuita.

La prima proposta di regalo hi-tech per l’imminente ricorrenza degli innamorati è quella che investe il Huawei P30 Lite. Tra le offerte Amazon ora attive, questa è di certo la più interessante visto che lo smartphone ha subito un ulteriore ribasso rispetto alle ultime settimane. Proprio il più economico degli esemplari della serie P30, fino a soli pochi giorni fa proposto anche al di sopra di 215 euro, ora ha raggiunto un nuovo minimo storico per il suo valore commerciale a 208 euro. Lo sconto speciale, va detto, è riservato solo alla versione più classica nera del dispositivo. Al contrario, quella di certo più ricercata e anche richiesta in Peacock blu (ossia con effetti cangianti) resta disponibile a 21 euro.

Tra le offerte Amazon di San Valentino 2020 non poteva certo non essere annoverato anche un best seller assoluto della categoria telefonia sullo store. Il riferimento è allo Xiaomi Redmi Note 8T. L’attuale costo del telefono è sceso addirittura a 163,30 euro. Il modello in questione è quello bianco, naturalmente nella sua versione europea.

Per il regalo last minute di questo San Valentino 2020, le occasioni dunque non mancano tra le offerte Amazon ora attive. Attendere ancora, di certo, potrebbe significare non ricevere il pacco a tempo debito.