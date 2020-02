Incuriosisce il Samsung Galaxy A11, tra le prime novità del 2020 dell’OEM

Ci ha pensato il noto portale ‘91mobiles‘ a tornare a parlare del Samsung Galaxy A11, e portando all’attenzione un paio di fotografie, che mostrano l’una il pannello frontale del dispositivo e l’altra quello posteriore. Il device dovrebbe disporre, come potete vedere dalle immagini, di una tripla fotocamera principale con sensori disposti in senso verticale, e di una fotocamera frontale singola contenuta in un foro ospitato nell’angolo in alto a destra del display. In ogni caso, il Samsung Galaxy S11 (SM-A115) dovrebbe includere una batteria da 4000mAh, 2GB di RAM e 32GB di ROM (potrebbero essercene anche versioni con memoria da 64 e 128GB), connettività Wi-Fi da 2.4GHz e Android 10 con One UI 2.0 fuori dalla scatola.

Non serve un indovino per dedurre che il dispositivo apparterrà alla fascia medio-bassa del mercato, e che quindi dovrebbe proporsi ad un prezzo molto competitivo. Quanto alla sua disponibilità, si vocifera che il Samsung Galaxy A11 dovrebbe essere venduto in Asia ed in Africa, ma non in Europa (se così fosse, si tratterebbe di un esemplare che con noi c’entra poco molto, ma continueremo a parlarne fino a che la cosa verrà ufficializzata dall’azienda sudcoreana), nelle colorazioni bianca e nera.

Il cartellino del device dovrebbe mantenersi al di sotto dei 200 euro, e sposare in pieno le esigenze di chi, alla potenza vera e propria, preferisce uno smartphone più equilibrato, che non dia problemi di tenuta energetica (non vediamo come potrebbe questo Samsung Galaxy A11, montando una batteria da 4000mAh, e non richiedendo, date le indiscrezioni di cui sopra, chissà quale dispendio). Non vogliamo sbilanciarci di più, almeno non fino a quando non sapremo dirvi con certezza se il Samsung Galaxy A11 verrà o meno commercializzato anche in Europa (finora sembrebbe di no, ma la speranza è l’ultima a morire).