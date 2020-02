Il finale di 9-1-1 2 il 17 febbraio su Rai2: anticipazioni ultimi episodi

Anche questa lunga corsa in compagnia di 9-1-1 2 sta per concludersi e anche questo finale ormai è dietro l’angolo. La serie tv firmata da Ryan Murphy presto lascerà il posto ad Hawaii Five-o 9 dal 24 febbraio ma prima i fan avranno modo di godersi gli ultimi sei episodi divisi in due serate ovvero quella di oggi, 10 febbraio, e la prossima, il 17. Questa volta la concorrenza per la serie si farà più ostica visto che su Rai1 questa sera debutterà L’Amica Geniale 2 ma sicuramente 9-1-1 2 riuscirà a tenere alta la sua bandiera.

L’appuntamento con il finale della serie è previsto per lunedì prossimo, salvo cambiamenti, e a quel punto scopriremo come andrà a finire Bobby, Athena e gli altri con gli episodi dal titolo “Bobby ricomincia”, “Attenzione a cosa desideri” e “La vita che scegliamo” in cui proprio il nostro capitano sarà protagonista. Il primo dei tre episodi ripercorrerà il suo passato da alcolista dopo dopo la morte della moglie e dei figli dovuta all’incendio che lui stesso causò. Questo gli costò anche il posto di lavoro e la fiducia dei suoi colleghi fino a quando non sbarcò alla caserma 118 a Los Angeles come capitano al fianco di Chimney e Hen. Ma al centro di questo finale non ci sarà solo il suo passato visto che Bobby dovrà fare i conti con la sospensione del servizio, come andrà a finire per lui?

Ecco il promo degli episodi della prossima settimana:

Prima di scoprirlo, il pubblico sarà chiamato alla visione dei tre episodi in onda questa sera ovvero il 13, il 14 e il 15 di 9-1-1 2 dal titolo, rispettivamente, “Lotta o muori”, “A pezzi” e “Ocean’s 9-1-1” in cui Buck trova Chimney gravemente ferito davanti casa di Maddie. Prima di perdere i sensi, lui stesso pronuncia i nomi di Maddie e di Jason, cosa sarà successo?

Ecco il promo degli episodi di questa sera:

Chimney è ancora a casa in convalescenza, Maddie è tornata al lavoro. Un black-out di livello 3 blocca i computer del centralino del 911, per cui bisogna tornare ad usare le linee analogiche ed i walkie talkie. Infine, Franklin Prentiss, direttore di banca, festeggia il suo pensionamento. Un corriere del portavalori gli stringe la mano e subito entra in shock anafilattico. Cos’altro vedremo questa sera?