Ghost in Call of Duty Modern Warfare fa discutere: il nuovo look non piace ai fan

Si continua a combattere in Call of Duty Modern Warfare. L’arsenale è naturalmente virtuale, trattandosi dell’ultima incarnazione della celebre saga videoludica di Activision. Un FPS che, con l’episodio sviluppato dai ragazzi di Infinity Ward su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ha abbracciato un soft reboot vincente, capace di rilanciare una sotto-serie amatissima in passato. E altrettanto apprezzata dai giocatori moderni, per via di una ritrovata Campagna single player dal taglio cinematografico – e finalmente incentrata di nuovo su un conflitto contemporaneo – e di un’impronta più realistica nella gestione di armi e soldati. Non mancano neppure un nuovo motore grafico e un comparto multiplayer in continua espansione, dotato di varie modalità per accontentare un po’ tutti i palati.

Non a caso, il team di sviluppo californiano si prepara a lanciare il prossimo 11 febbraio la Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare. La stessa per cui nelle ultime ore sono emerse prima del tempo tutte le novità, a causa di un leak apparso in rete. Una fuga di informazioni che, nell’eccitazione generale, ha comunque dato vita pure ad una accesa polemica. A quanto pare, molti fan non apprezzerebbero infatti il nuovo look di Ghost, operatore già noto ai veterani di CoD e di ritorno proprio con questa seconda season.

In passato, per celare la sua identità l’agente scelto Simon “Ghost” Riley utilizzava un passamontagna con stampata l’immagine di un teschio. In Call of Duty Modern Warfare, Infinity Ward lo ripropone con un aspetto rivisitato, che prevede una maschera al posto dell’iconico passamontagna. Molti avrebbero preferito una banale “rimasterizzazione”, come emerso sulle pagine del portale Dexerto. Di conseguenza, non è piaciuto proprio a tutti questo re-design, ottenibile acquistando il nuovo Pass della Battaglia messo a punto dagli sviluppatori dell’FPS.

Voi invece cosa ne pensate del “nuovo” Ghost? Vi ricordiamo che CoD Modern Warfare è disponibile dallo scorso ottobre su PC, PS4 e Xbox One, sia in edizione scatolata fisica che digitale.