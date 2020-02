Con Mai Scherzare con le stelle! e Al Posto Suo torna il ciclo Purché finisca bene: programmazione e trame

Sono Mai Scherzare con le stelle! e Al Posto Suo i titoli dei nuovi film per la tv del ciclo Purché finisca bene in onda su Rai1 a partire da domani. Ancora una volta la prima rete della tv pubblica punta al massimo degli ascolti decidendo di schierare i suoi film che già in passato si sono rivelati fiori all’occhiello della sua programmazione. Cambiano le storie, gli attori e i personaggi ma il lieto fine, tra commedia e dramma, è ancora una volta garantito.

L’appuntamento con questo nuovo ciclo di Purché finisca bene è fissato per domani, martedì 11 febbraio, e la prossima settimana, il 18, con i due film dal titolo Mai Scherzare con le stelle! e Al Posto Suo. Una serie di promo ha già lanciato i due film durante questi ultimi giorni mostrando alcune scene clou e, soprattutto, quelli che saranno i protagonisti di queste nuove storie prodotte da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction.

Martedì 11 febbraio andrà in onda in prima serata Mai Scherzare con le Stelle! con la regia di Matteo Oleotto. Il film racconterà di una giovane netturbina con la passione per gli oroscopo, lei è Ines e a prestarle il volto ci penserà un’icona delle seri Rai ovvero Pilar Fogliati. Al suo fianco ci saranno Alessandro Roja, pronto a vestire i panni del suo vicino, Alfredo, e la guest star Carlotta Natoli. Non c’è bisogno di dire che sarà proprio la convivenza forzata della bella Ines e del suo ricercatore universitario Alfredo a creare in loro un’alchimia che porterà a notevoli sviluppi personali. Nascerà l’amore?

Ecco il promo del film in onda domani sera:

Nella prima serata di martedì 18 febbraio, l’appuntamento sarà con il secondo film del ciclo ovvero Al Posto Suo con la regia di Riccardo Donna. In questo caso al centro della storia ci saranno due gemelli, Damiano e Chicco, rispettivamente un manager senza scrupoli e uno spirito libero che vive facendo il rider. A prestare loro il volto ci sarà Alessandro Tiberi. Al suo fianco ci sarà Roberto Citran pronto a vestire i panni di Cesare, il padre dei due gemelli, che li costringerà a scambiarsi i ruoli per mettere le mani sulla loro eredità. Nello stesso film ci saranno anche Aurora Ruffino, Andrea Bosca e Liz Solari.