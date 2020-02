Cast e personaggi de L’Amica Geniale 2 su Rai1: come vedere in streaming gli episodi di Storia del Nuovo Cognome

Cast e personaggi de L’Amica Geniale 2 sono pronti a sbarcare su Rai1 per tenere compagnia al pubblico per un totale di 4 settimane con i nuovi otto episodi. L’appuntamento sarà al lunedì proprio a partire da oggi, 10 febbraio, in prime time con Gaia Girace e Margherita Mazzucco pronte a vestire ancora i panni di Lila Cerullo ed Elena Greco. Sono loro le protagoniste della serie tv internazionale che ha conquistato il mondo e che presto, già il mese prossimo, sbarcherà nuovamente su HBO negli Usa. Fino ad allora la serie sarà un’esclusiva Rai e tutta italiana per la gioia di tutti coloro costretti ogni giorno a giri sulle montagne russe dello streaming.

A firmare L’Amica Geniale 2 ancora una volta sarà Saverio Costanzo insieme alla stessa Elena Ferrante, a Francesco Piccolo e Laura Paolucci mentre dietro la macchina da preso il regista farà spazio ad Alice Rohrwacher per la regia del quarto e quinto. L’appuntamento con la serie è fissato proprio per oggi su Rai1 a partire dalle 21.20 circa mentre tutti coloro che non vorranno guardare i primi episodi di Storia del Nuovo Cognome in tv potranno farlo in streaming sul sito Rai nella sezione dedicata raggiungibile cliccando qui.

Cast e personaggi de L’Amica Geniale 2 sono stati confermati nella loro totalità e se Margherita Mazzucco sarà ancora Elena Greco Gaia Girace vestirà i panni della ribelle neo sposa Raffaella (Lila) Cerullo. A loro si uniranno Anna Rita Vitolo, chiamata a vestire i panni di Immacolata Greco, e Luca Gallone quelli di Vittorio Greco. Confermata anche la famiglia Cerullo con Antonio Buonanno nei panni di Fernando, Valentina Acca in quelli di Nunzia, Gennaro De Stefano quelli di Rino Cerullo.

Non mancherà la famiglia Carracci a cominciare da Stefano, che avrà il volto di Giovanni Amura, Pinuccia Carracci avrà quello di Federica Sollazzo, e Alfonso quello di Fabrizio Cottone. Pasquale e Carmela Peluso saranno interpretati da Eduardo Scarpetta e Francesca Pezzella mentre Ada Cappuccio e Antonio Cappuccio da Ulrike Migliaresi e Christian Giroso.

Completano cast e personaggi de L’Amica Geniale 2 altri importanti protagonisti, centrali in questi nuovi episodi, ovvero Nino Sarratore, Marisa Sarratore ed Enzo Scanno ovvero, rispettivamente, Francesco Serpico, Miriam D’angelo e Giovanni Buselli. A loro si uniscono Marcello e Michele Solara ovvero Elvis Esposito e Alessio Gallo, Gigliola Spagnuolo (Rosaria Langellotto), Maestra Oliviero (Dora Romano), Melina Cappuccio (Pina Di Gennaro), Donato Sarratore (Emanuele Valenti), Lidia Sarratore (Fabrizia Sacchi), Maria Carracci (Sarah Falanga), Manuela Solara (Imma Villa), Silvio Solara (Antonio Milo), Giuseppina Peluso (Lia Zinno), Professoressa Galiani (Clotilde Sabatino), Pietro Airota (Matteo Cecchi), Maria Rosa Airota (Giulia Mazzarino), Guido Airota (Gabriele Vacis), Franco Mari (Bruno Orlando), Adele Airota (Daria Deflorian), Bruno Soccavo (Francesco Russo), Armando Galiani (Giovanni Cannata), Nella (Nunzia Schiano) e Alba Rohrwacher sarà ancora la voce narrante.