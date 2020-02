Ben 17 smartphone Huawei con EMUI 10 entro febbraio 2020: imprecisioni sul P20 Lite

C’è parecchia disinformazione sul web, oggi 10 febbraio, a proposito degli smartphone Huawei che nel corso del mese in corso avranno la possibilità di ricevere il firmware con EMUI 10. Scavando tra le fonti di una notizia e a margine dell’annuncio “ufficioso” sui dispositivi che potranno ricevere l’aggiornamento con EMUI 11, come riportato in mattinata, ci sono diversi aspetti da evidenziare questo lunedì. Cerchiamo dunque di fare chiarezza una volta per tutte, soprattutto in ottica Huawei P20 Lite.

Quasi 20 smartphone Huawei con EMUI 10 entro febbraio

Da alcune ore a questa parte, infatti, circola un elenco composto da quasi 20 smartphone Huawei che potranno ricevere l’aggiornamento con EMUI 10 entro febbraio. Sono 17 per la precisione, visto che la lista include i vari Huawei Mate 20 RS, Mate 20 X (5G), P30 lite, P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Mate RS Porsche Design, Mate 20 lite, P smart 2019, P smart + 2019, P smart Pro, P Smart Z, Nova 4, Nova 4e e Nova Lite 3.

Dopo un lungo lavoro di ricerca, sono risalito alla fonte della notizia. A diffonderla, infatti, è stato il sito Rprna.com, ma evidentemente tra un portale e l’altro ci sono state delle modifiche all’elenco in questione. Come avrete notato dalla lista appena riportata, infatti, riscontriamo ancora l’assenza del tanto popolare Huawei P20 Lite, a differenza di quanto è stato riportato erroneamente da alcuni addetti ai lavori. Un’imprecisione, dunque, che ha alimentato speranze ad oggi prive di fondamento.

Insomma, le intenzioni da parte del produttore cinese in questo momento appaiono molto chiare, con l’esclusione dello stesso Huawei P20 Lite dal programma che prevede la graduale distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 10. Del resto, la storia recente di questo brand ci insegna che questa mossa sia praticamente scontata. E voi che idea avete maturato in questo senso? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito.