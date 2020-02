Batterà tutti i record la fotocamera di Xiaomi Mi 10 Pro: cosa sappiamo il 10 febbraio

Arrivano ulteriori indiscrezioni in queste ore che potrebbero fare la differenza per tutti coloro che stanno seguendo con attenzione la fase antecedente al lancio del cosiddetto Xiaomi Mi 10 Pro. Dopo aver analizzato alcuni aspetti riguardanti il design dei nuovi top di gamma Android appartenenti a questa famiglia, come avrete notato in questi giorni giorni tramite i nostri approfondimenti, oggi 10 febbraio possiamo scendere in dettagli sul fronte della scheda tecnica. Come? Concentrandoci soprattutto sulla fotocamera del fratello maggiore.

Cosa ci assicurerà la fotocamera di Xiaomi Mi 10 Pro

Secondo quanto riportato da Gizchina, ulteriori aspettative nei confronti della fotocamera di Xiaomi Mi 10 Pro sono state alimentate sul social network Weibo dal il presidente e general manager di Redmi, vale a dire Lu Weibing. Quest’ultimo, infatti, ritiene che resteremo ” piacevolmente sorpresi” dalla fotocamera dello smartphone. Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito, ma vengono fatte già le prime ipotesi sul punteggio che il device potrebbe ottenere una volta effettuato il testo DxOMark.

Secondo le ultime indiscrezioni, è altamente probabile che in questo particolare frangente lo stesso Xiaomi Mi 10 Pro superi la soglia di 121 punti, avvicinandosi addirittura ai 130. Quanto a questioni più tecniche, lo smartphone dovrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 108 MP, che a conti fatti dovrebbe essere legata al medesimo sensore che abbiamo toccato con mano attraverso il cosiddetto Xiaomi Mi Note 10 Pro. Il tutto, senza dimenticare gli altri quattro sensori, con un obiettivo grandangolare da 16 megapixel ed una coppia da 12+5 MP per quanto riguarda il teleobiettivo incrociato.

A questo punto non resta altro da fare che attendere l’evento con cui il produttore asiatico svelerà al mondo i nuovi Xiaomi Mi 10 Pro e Mi 10, dopo un mese abbondante di rumors che hanno aumentato a dismisura l’appeal nei confronti dei due top di gamma Android di questo 2020.