Aumentano gli spin-off di Power, 3 nuovi titoli annunciati dopo il finale della serie (teaser)

Il finale di serie di Power – crime drama creato da Courtney Kemp e prodotto da 50 Cent – è andato in onda su Starz solo poche ore fa, ma i fan della serie possono già pensare al futuro. I vertici della rete, infatti, hanno rivelato di aver commissionato tre nuovi spin-off di Power, i quali condivideranno l’universo della serie originale.

Questi tre nuovi titoli si aggiungono a Power Book II: Ghost, un primo spin-off di Power annunciato la scorsa estate. La protagonista sarà Mary J. Blige e la serie continuerà a seguire le tracce di alcuni dei personaggi più controversi di Power. Nello specifico, si occuperà delle vicende dei personaggi interpretati da Method Mad e dalla stessa Mary J. Blige a partire dagli eventi conclusivi della sesta stagione.

I titoli delle tre nuove serie sono Power Book III: Raising Kanan; Power Book IV: Influence; Power Book V: Force. In particolare, Raising Kanan fungerà da prequel e sarà ambientata negli anni ’90 per indagare il passato di Kanan Stark. Influence seguirà invece la corsa al potere politico di Rashad Tate. Force, infine, sarà incentrata sui motivi per cui Tommy Egan interrompe qualsiasi legame con le conoscenze e gli affari a New York.

Tutti gli spin-off di Power saranno disponibili sulla piattaforma StarzPlay, accessibile dall’app di Apple TV+. I fan italiani della serie potranno dunque seguirli in contemporanea USA.

Nella storia della televisione sono state poche le serie capaci di ispirare quattro estensioni narrative consecutive, prodotte e sviluppate contemporaneamente, è stato il commento di Jeffrey Hirsch, Presidente e CEO di Starz. Questi nuovi ed entusiasmanti capitoli proseguiranno il viaggio di alcuni dei personaggi più controversi di Power. Allo stesso tempo crescerà quel nucleo di personaggi distinti e complessi che ha reso Power una serie tanto diversa da qualsiasi altra in circolazione.

La speranza è che l’annuncio dei nuovi spin-off di Power possa placare il disappunto dei fan dopo il finale di serie, trasmesso da poche ore ma già circolato online in alcune clip rivelatrici verso la fine di gennaio.

Gli eventi narrati nell’ultimo episodio avrebbero deluso molti appassionati, convinti che ad attenderli ci fossero rivelazioni ben diverse. Proprio per questo alcuni di essi avrebbero iniziato a chiedere la pubblicazione dei finali alternativi girati in caso di soffiate su quello ufficiale.

Era stata la creatrice della serie, Courtney Kemp, ad ammettere:

Posso dire che abbiamo filmato parecchie scene diverse perché nel mondo di Power vengono spesso spifferati molti dettagli. Capita di frequente che ci vengano rubati dei contenuti, quindi abbiamo preparato molti finali diversi: finali falsi, finali veri e verosimili, tutti in un unico calderone.

A quanto pare, però, nessuno di questi finali alternativi vedrà mai la luce. Starz sarebbe contraria alla loro pubblicazione, persino sui DVD della serie o sotto forma di dietro le quinte o scene cancellate.

La sesta e ultima stagione di Power è in onda su Sky Atlantic ogni martedì alle 23:05.