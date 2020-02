Al Grande Fratello Vip 2020 vanno in scena il Pagogate, Lory del Santo e il bacio di Paolo e Clizia: anticipazioni 10 febbraio

Quasi nessuno si interessa più all’eliminato o alle nomination di questo Grande Fratello Vip 2020 perché le questioni che sta portando a galla e gli intrecci che ha creato fuori sta attirando l’attenzione di tutti. La serata si preannuncia molto movimentata visto che sono tanti gli ospiti annunciati da Alfonso Signorini e che molti avranno dei punti da chiarire con i protagonisti del reality show. Ad aprire le danze ci sarà quello che è successo a settimana ovvero il bacio che Paolo e Clizia si sono scambiati.

I due finalmente si sono lasciati andare alla passione con un lungo bacio e questa sera sanno bene che finiranno sotto la lente per questo, cosa diranno del loro rapporto adesso? Risolta la questione Paolo/Clizia, si passerà poi alle cose spinose di quest’ultima settimana a cominciare dal ritorno in casa di Pietro Delle Piane. L’attore è stato immortalato insieme alla ex Fiore Argento e Antonella Elia la settimana scorsa ha avuto modo di vedere le loro foto e oggi si confronterà con il suo fidanzato.

Prima dell’incontro, molto probabilmente, la Elia avrà modo di vedere le immagini di Live Non è la d’Urso in cui Pietro si è sottoposto alla macchina della verità cadendo proprio sulle domande che riguardano Fiore e il presunto tradimento ai danni della sua fidanzata.

Altro capitolo della puntata di oggi del Grande Fratello Vip 2020, è quello che ormai è diventato il Pagogate. Il conduttore Alfonso Signorini aveva spoilerato a ‘Verissimo’ che Miriana Trevisan è pronta a varcare la porta rossa per incontrare Pago e Serena Enardu ma oggi pomeriggio lei stessa, via social, ha annunciato che non tornerà nella casa. Molto probabilmente la scelta è stata “familiare” visto che si parla dell’ingresso di Pedro, il fratello di Pago, che in settimana non ha detto parole molto carine a Serena e che potrebbe incontrarla stasera per dirgliele di persona.

Ultimo capitolo quello di Antonio Zequila. La scorsa settimana ha avuto modo di incontrare Eva Robin’s e in questa incontrerà un’altra sua presunta fiamma, Lory Del Santo. Tra i due sembra ci sia stato del tenero ma la Del Santo non sembra concordare molto con questa teoria tant’è che ha parlato di un avvicinamento di lui per avere accesso all’Isola dei Famosi, questa sera ne parlerà in diretta al Grande Fratello Vip 2020 proprio con il diretto interessato?

Per quanto riguarda le dinamiche del gioco, al televoto ci sono Michele Cucuzza, Fabio Testi, Barbara Alberti e Adriana Volpe mentre le nomination le scopriremo solo questa sera.