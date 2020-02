5 film romantici da vedere a S. Valentino su Prime Video

Se esiste un’occasione speciale in cui godersi un bel film sentimentale senza dubbio è San Valentino, magari dopo una romantica cena al ristorante o una giornata passata insieme alla propria dolce metà. In particolare, nella programmazione di Amazon Prime Video si possono trovare diverse proposte interessanti, tra novità assolute in esclusiva appena uscite e grandi classici del genere. Ecco 5 tra i migliori film romantici da guardare su Prime Video, la piattaforma di streaming video di Amazon.

Un amore di testimone

Tra i film da vedere romantici su Prime Video c’è Un amore di testimone, pellicola del 2008 con gli attori Patrick Dempsey e Kevin McKidd della serie TV Grey’s Anatomy e Michelle Monaghan. Questa commedia sentimentale è perfetta per assistere a un film di San Valentino leggero e ben fatto, sognando l’amore tra due ex-amici che si scoprono innamorati quando gli impegni lavorativi li tengono lontani l’uno dall’altra. Ovviamente c’è l’ostacolo del terzo incomodo, un fidanzato improvviso che rischia di rovinare il lieto fine, perciò il sexy Tom dovrà davvero fare di tutto per conquistare il cuore di Hannah.

After

Rivolto a un pubblico piuttosto giovane, After è uno dei nuovi film romantici più belli da guardare al momento, uscito al cinema ad aprile del 2019. La storia è sentimentale e drammatica allo stesso tempo, perciò non è indicata per le coppie che desiderano passare la ricorrenza amorosa in maniera spensierata. After è una pellicola intensa, realizzata a partire dall’omonimo romanzo della scrittrice Anna Todd e diretto dalla regista Jenny Gage, mentre nel cast figurano i giovanissimi attori Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. La storia ricalca le vicende del libro, trattando temi delicati come la verginità, il rapporto madre-figlia, l’alcol tra i ragazzi e le prime emozionanti esperienze amorose.

Il diario di Bridget Jones

Senza dubbio Il diario di Bridget Jones è tra i film romantici da vedere assolutamente su Amazon Prime Video, un film che come pochi altri sa unire sentimentalismo e comicità. Pellicola del 2001 ormai cult, con i bravissimi attori Renée Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant, il film diretto da Sharon Maguire è leggero e divertente, incentrato sulla disastrosa e impacciata vita amorosa di Bridget Jones, una donna single di 30 anni con qualche chilo di troppo e la testa perennemente tra le nuvole. Bridget dovrà fare i conti con una scelta difficile tra il donnaiolo Daniel, il suo capo, oppure il gentile avvocato Mark Darcy, con i consigli spassionati dei suoi più cari amici.

Dirty Dancing

Le coppie che decidono di trascorrere San Valentino a casa possono sdraiarsi sul divano e guardare assieme un vero classico romantico, Dirty Dancing. Questo film del 1987 è una commedia sentimentale conosciuta in tutto il mondo, con la straordinaria interpretazione di un giovane Patrick Swayze, un maestro di ballo che si innamora di Frances Houseman, impersonata dall’attrice Jennifer Grey. Il secondo lavoro di Johnny Castle potrebbe compromettere la loro relazione, tuttavia sarà veramente difficile tenere a freno la passione esplosiva tra i due ragazzi, il tutto arricchito da balli e coreografie sensazionali, per un film vincitore di un premio Oscar e di un Golden Globe.

Orgoglio e pregiudizio

Dalle pagine dell’omonimo romanzo di Jane Austen, nel 2005 esce nelle sale cinematografiche Orgoglio e pregiudizio, con gli attori Keira Knightley, Matthew Macfadyen e Donald Sutherland. Considerato uno dei migliori film romantici degli ultimi anni, la pellicola si presta come poche altre per una serata di San Valentino veramente sentimentale. La trama è nota a tutti, con la storia dei coniugi Bennet e delle loro 5 figlie e l’ambientazione nell’Inghilterra del XVIII secolo, quando l’unico obiettivo per una donna era sposarsi con un buon partito. I rapporti amorosi sono però complicati, poiché l’orgoglio di alcuni e i pregiudizi di altri rischiano di porre fine anche agli amori più appassionati e sinceri.

Amazon Prime Video: come funziona, costi e vantaggi

Per vedere i migliori film romantici su qualsiasi dispositivo, dalla Smart TV allo smartphone, basta diventare utenti di Amazon Prime Video. La piattaforma vanta un catalogo davvero completo con tantissimi titoli da non perdere, presenti in esclusiva e non disponibili su altri servizi di streaming video on demand. Inoltre, Prime Video offre una qualità elevata, per guardare film, serie TV, documentari e contenuti per bambini in alta risoluzione, con definizione Full HD o 4K.

Per accedere alla piattaforma bisogna soltanto abbonarsi ad Amazon Prime, con il quale usufruire di tantissimi servizi inclusi nel pacchetto, tra cui Prime Music, Amazon Photos, Prime Reading e Twitch Prime, oltre alle offerte dedicate e alle consegne gratuite per milioni di prodotti dell’e-commerce. I costi di Prime Video sono quelli di Amazon Prime, ovvero 3,99 euro al mese tutto compreso, oppure per chi sceglie il pagamento annuale è presente la tariffa scontata del 25%, con un costo di 36 euro l’anno e 30 giorni di prova gratuiti.

Amazon Video è disponibile nella versione desktop per chi si collega dal pc, altrimenti basta scaricare l’app Prime Video su Google Play Store e Apple Store, compatibile con smartphone e tablet Android e iOS, i principali modelli di Smart TV, le console di gaming Xbox One e PS4 e i tablet Amazon Fire. All’interno dell’applicazione ci sono diverse funzionalità innovative, come l’opzione X-Ray per scoprire tantissime informazioni sui film e le serie TV, oppure la modalità download per scaricare alcuni contenuti e vederli offline in qualsiasi momento.